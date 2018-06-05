CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce: Birinci turda alacağız

ANKARA (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ankara'daki miting programı kapsamında, Sincan Lale Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.

Vatandaşları selamlayarak konuşmasına başlayan İnce, Ankara'da seçimden önceki büyük mitingin provasını yaptıklarını, bu mitingde 1 milyon kişiyi toplamayı hedeflediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın prompterdan konuştuğunu anımsatan İnce, "Cam durdu mu kendisi de duruyor. Diyarbakır'da Kürt sorununu çözmek için yürekten, ciğerden, candan konuşan birisi lazım, camdan değil. Birisi yazacak, sen de oradan okuyacaksın Kürt sorununu çözeceksin, mümkün değil." ifadesini kullandı.

"Amerikan tütününde vitamin mi var?"

Miting için gittiği Adıyaman'da vatandaşların "Bize tütün ektirmiyorlar" dediğini aktaran İnce, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Erdoğan Adıyaman'a gelmiş demiş ki 'Tütün zararlıdır.' Tütünün zararlı olduğunu herkes biliyor. Adıyaman tütününü yasaklıyorsun, Amerikan tütününü alıyorsun. Adıyaman tütününde zehir var da Amerikan tütününde vitamin mi var? Tütün sağlığa zararlı olabilir ama Erdoğan her şeye zararlı."

Türkiye'nin Washington'dan, Brüksel'den değil, Ankara'dan yönetileceğini vurgulayan İnce, Süleyman Demirel'in yaptığı köprülerden ücretsiz geçilirken, Erdoğan'ın yaptığı köprülerden parayla geçildiğini söyledi.

"Kimse oyunuzu çalamaz"

İktidarın, fabrika kurmak yerine taşa, toprağa, betona yatırım yaptığını iddia eden İnce, "Fabrika kursalardı çalmak zor olurdu. Yol, inşaat, beton yaparsa çalmak kolay oluyor olay bu. Bana 'gariban cumhurbaşkanı adayı' diyor. Ben de ona şunu diyorum; 3 Kasım 2002'den bu yana milletvekiliyim. Erdoğan'dan önce milletvekili oldum. Askere gitseydik ben çavuş, o, onbaşı olurdu.16 senede aynı maaşı aldık. O nasıl zengin oldu, ben nasıl fakir kaldım, ben bunu anlayamadım." ifadesini kullandı.

İnce, 24 Haziran’ın değişim zamanı olduğunu, barış ve huzurun geleceğini belirterek, "Yalova'da pazar günü oyumu kullanacağım hemen atlayıp Ankara'ya geleceğim. 50 bin avukatla hazır bekleyeceğim. Merak etmeyin, YSK'da hiç kimse sizin oyunuzu çalamaz." diye konuştu."Camide siyaset olmaz"

İnce, daha sonra Eryaman Meydanı'nda vatandaşlarla buluştu. İnce, meydanda bulunan bir caminin avlusundan kendisini dinleyen vatandaşlara "Orası cami, camide siyaset olmaz. Bu tarafa gelin, camide, kışlada siyaset olmaz." diye seslendi.

"CHP cami yıkıyor" iddialarının olduğunu hatırlatan İnce, "Bütün CHP'li belediyeler camileri yıkıyor, deterjanla temizliyor. Nereye gitsem CHP'li belediyeler camileri yıkıyorlar, temizliyorlar. Yapmaları lazım, onları kutluyorum." ifadesini kullandı.

İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ekonomiyle ilgili konuşmak üzere bir televizyon kanalına davet etti. İnce, "Ben yalnız geleceğim, sen danışmanlarınla gel istersen. Prompter al, prompterdan bilgiler aksın, sen de ezbere konuşuyormuş gibi yap. Gelebilir mi? Bence gelir. Ben bekleyeceğim. Başladığımızda 4 Mayıs'ta aramızda puan farkı baya vardı. Şu anda puan farkı at başı yarışa doğru gidiyor. Başlarken Allah şahittir şöyle başladım; 'İkinci tura kalalım, ikinci turda hesaplaşırız.' Bugün iş değişti, bugün birinci turda alacağız artık. Bu bir dip dalgası. Bu bir değişimin ruhu. Bu, bir milletin ayağa kalkışı, bu bir yenileşme hareketi." dedi.

"Bir tane fabrika yaptın mı?"

"Fabrikaları kapatacakmışım... Yalandan kim ölmüş? Fabrika kapatılır mı? SEKA'yı, Sümerbank'ı sen kapattın, sattın savdın. 16 yılda 500 kişinin çalıştığı bir tane fabrika yaptın mı? Göster bana." diyen İnce, "Bunlar, yakında ince hastalığa tutulacaklar." ifadesini kullandı.

İmam hatiplerde, 3 yıl öğretmenlik yaptığını, fen liseliler kadar imam hatiplilerin de saygın olduğunu belirten İnce, imam hatipli işsiz çocukları farklı sektörlerde değerlendirmek için çalışma yaptırdığını aktardı.

İnce, sosyal medyada, camide bisiklete biner, zeybek oynar şekilde fotomontajlarının bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Acaba diyorum bu montaj, dublaj işlerini FETÖ'den mi öğrendi bunlar? Türkiye'nin önünde büyük sorunlar var, ekonomi alarm veriyor, kamyon duvara çarpmak üzere. Size sözüm şu olsun; büyük sorunlar yorgun adamlarla çözülmez. Büyük sorunlar cesaretle yeni bir ruhla heyecanla umutları yeşerterek çözülür."



Muhabir: Mehmet Tosun