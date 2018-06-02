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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce: Bu milleti barıştıracağız

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, "Bu milleti barıştıracağız. Türk-Kürt, Alevi-Sünni, kadın-erkek, sağcı-solcu yok." dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce: Bu milleti barıştıracağız

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, "Bu milleti barıştıracağız. Türk-Kürt, Alevi-Sünni, kadın-erkek, sağcı-solcu yok." dedi.

02 Haziran 2018 Cumartesi 21:56
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce: Bu milleti barıştıracağız

ADIYAMAN (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İl Emniyet Müdürlüğü yanındaki alanda düzenlenen mitingde, Türkiye'nin sorunlarına çare olmak, barıştırmak ve zenginleştirmek için konuşacağını ancak arada kendisine söylenen sözlere de cevap vereceğini belirtti.

Çocukluğunun tütün tarlalarında geçtiğini ifade eden İnce, "Kendi ülkemizin topraklarında ekilen tütünü bile kaçak tütün yaptı bunlar. Tütün paralarıyla okudum ben. Bunlar Amerikan tütün şirketlerine teslim oldular." dedi.

İnce, 24 Haziran'daki en büyük projelerinin huzur ve barış olduğunu aktararak şöyle konuştu:

"Bu milleti barıştıracağız. Türk-Kürt, Alevi-Sünni, kadın-erkek, sağcı-solcu yok. 4 Mayıs günü aday olduktan sonra CHP rozetini çıkardım. Türk bayrağını taktım. Hepimizi simgeliyor. Ekonomik olarak büyüyeceğiz. Nasıl büyüyeceğiz? Merkez Bankası bağımsız olacak. Hukuk devleti olacak. Yerli, yabancı yatırımcı Türkiye'deki sisteme, düzene, mahkemeye inanacak. Sonra ekonomimizi hukuk devleti olarak düzelteceğiz. Mazotu çiftçiye 3 liradan vereceğiz. Seçilir seçilmez OHAL kalkacak. Ayrıca hızlı tren projesini iptal edeceğimi söylemişler. Bunu kim söylemişse yalan söylemiş."

Devlet yönetimimin incelik istediğini ve bunun da kendisinde olduğunu savunan İnce, cumhurbaşkanı olması durumunda eğitimde bazı reformlar yapacağını anlattı.

İnce, Türkiye'nin geleceğinin eğitimde olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Çocuklarımızı eğitmezsek bir yere varamayız, yoksullaşırız. Ben dindar neslin yetişmesinden hiç rahatsız olmam ama bu devletin görevi değil, ailenin görevidir. Aile isterse çocuğunu dindar yetiştirebilir. Ben de çocukken Kur'an kursuna gönderildim ailem tarafından. Biz devleti yönetirsek din dersini kaç saat istiyorsa veririz, hiç sıkıntı yok. İsteyenlere vermeyiz. Asla kindar nesil yetiştirmeyeceğiz. Biz çocuklara fizik, kimya öğreteceğiz. Her mahalleye kreş açacağız. O zaman sloganımız ne olacak, Çocuk kreşe, kadın işe. Kadınların iş hayatına katılması bizim için çok önemlidir."

Muhabir: Feride Pelin İnal, Mehmet Akif Parlak

Anahtar Kelimeler:
Politika
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