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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce: Cumhurbaşkanlığım döneminde devlet kemer sıkacak

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, "Benim cumhurbaşkanlığım döneminde vatandaş kemer sıkmayacak, devlet kemer sıkacak." dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce: Cumhurbaşkanlığım döneminde devlet kemer sıkacak

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, "Benim cumhurbaşkanlığım döneminde vatandaş kemer sıkmayacak, devlet kemer sıkacak." dedi.

07 Haziran 2018 Perşembe 18:59
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce: Cumhurbaşkanlığım döneminde devlet kemer sıkacak

KÜTAHYA (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kütahya Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitingde, sadece CHP'lilerin cumhurbaşkanı adayı olmadığını, CHP rozetini çıkardığını ve herkesin adayı olduğunu söyledi.

Meydanlarda kavga etmeyeceğini belirten İnce, şöyle konuştu:

"Meydanlarda 'gençler' diyorum, 'gelecek' diyorum, 'aş' diyorum, 'iş' diyorum, 'ekmek' diyorum. Erdoğan geliyor meydanlara kavga ediyor benimle. Kavga etmeyeceğim. 1,5 milyon imam hatip liseli çocuk var işsiz, onlara iş bulacağım diyorum. O utanmadan diyor ki 'Muharrem İnce imam hatipleri yıkacakmış.' diyor. Ayıp, dürüst ol biraz. Meydanlarda o sarayı senin başına yıkacağım dedim, kastettiğim şatafat. Sarayı niye yıkayım? Saraydaki kültürü, kafayı yıkacağım ben. O sarayı gençlere vereceğim, orayı bilim merkezi yapacağım."

Sosyal medyada yayınlanan montajlanmış fotoğraflarını alandakilere gösteren İnce, "Ben iş dedikçe iftiralara başladılar. Samsun'da sahnede bisiklete bindim, Uşak'ta traktöre bindim, Aydın'da zeybek oynadım. Sahnede bisiklete biniyorum, almışlar onu caminin içine yerleştirmişler, caminin içinde bisiklete biniyormuşum, traktörle camiye girmişim, camide oynuyormuşum. Ey Müslümanlar Türkiye'de 81 milyon Müslüman'dan herhangi birisi camide zeybek oynar mı? Şaşırdı bunlar." ifadesini kullandı.

İnce, yerli otomobile karşı olmadığını dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otomobilin kaportasına, kendisinin ise otomobilin beynine talip olduğu söyledi.

"Madenlerimizi mamul madde olarak satmamız lazım"

Kütahya'da yerin altının maden dolu olduğuna dikkati çeken İnce, "Siz bor madeninin üzerinde yaşıyorsunuz. Biz madenleri ne yazık ki işlemeden satıyoruz. Madenleri cevher olarak satıyoruz. Bu da ucuza gidiyor. Biz madenlerimizi mamul madde olarak satmamız lazım. Yani bordan füze yakıtı yapmamız lazım. Bordan ısıya dayanıklı cam yapmamız lazım. Bor olarak satarsan ucuza satarsın ama füze yakıtı olarak satarsan, ısıya dayanıklı cam olarak satarsan pahalıya satarsın." dedi.

Cumhurbaşkanı seçildiğinde kemer sıkan tarafın değişeceğini savunan İnce, devletin bina ve araç kiralamalarına ilişkin yaptığı ödemelere değinerek, "Yani öyle bir savurgan devlet var ki artık ona kira buna kira, onu sat, bunu sat. Ben Muharrem İnce olarak söylüyorum; benim cumhurbaşkanlığım döneminde vatandaş kemer sıkmayacak devlet kemer sıkacak." diye konuştu.

Muhabir: Muharrem Cin

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Politika
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