Çocuklar okusun diye annelere 15 yılda 5,88 milyar lira

TBMM - SEVAL GÜLER
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in şartlı eğitim yardımına ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.
Yanıtta, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde Türkiye çapında Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) Programı uygulandığı, ihtiyaç sahibi ailelere, çocuklarını düzenli olarak okula göndermeleri şartıyla her ay Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan karşılanan eğitim yardımı verildiği anımsatıldı.
Bu kapsamda 2003-2017 yılları arasında toplam yapılan ödeme miktarının toplam 5 milyar 881 milyon lira olduğu aktarılan yanıtta, yıllara ilişkin dağılım konusunda da şu bilgiler verildi:
Yanıtta, kız çocuklarının okullaşma ve ilköğretimden ortaöğretime geçiş oranlarını artırmak amacıyla, verilen yardım miktarlarının erkek çocuklardan daha yüksek tutulduğu belirtilerek, ilköğretime devam eden kız çocuklarına 40 lira, erkek çocuklarına 35 lira, ortaöğretime devam eden kız çocuklarına 60 lira, erkek çocuklarına ise 50 lira aylık ödendiği kaydedildi."Sorun göründüğünden büyük"
CHP'li Gürer, yanıta ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle kırsal kesimlerde kız çocuklarının ilk ve ortaokuldan sonra eğitimlerine devam etme oranlarının düştüğünü ileri sürdü.
Okul ve barınma sorunun çözülmesinin kız çocuklarının eğitimi açısından önemine dikkati çeken Gürer, şu değerlendirmede bulundu:
"Köy ve kasabalarda kız çocuklarının azımsanmayacak bir bölümü ilk ve ortaokuldan sonra eğitimlerine çeşitli nedenlerle devam edemiyor. Köy ve kasabalarda ortaokul ve lise olmadığı için aileler çocuklarını il ve ilçe merkezlerine göndermek istemiyor. Kız çocuklarının barınma ve yurt sorunu aileleri bu davranışa itiyor. Ayrıca taşımalı eğitim sistemi de hem kız çocuklarının hem de erkek çocuklarının büyük bir bölümünü, okula devam etmeme konusunda sorunlarla karşı karşıya bırakıyor. Diğer taraftan, bazı köy ve kasabalarda kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi sorunu da var. Bu sebeplerle kız çocuklarının eğitimlerine devam edememesi sorunu, göründüğünden daha büyük. Sorunun çözüm içi kapsamlı bir araştırma yapılıp, nedenlerinin ortaya konularak, çözüm yollarının bulunması gerekiyor."