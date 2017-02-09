Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Benimle pazarlık etme'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TOBB Ekonomi Şurası'nda yaptığı konuşmada ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Konuşmasında iş adamlarından ihtihdam ile ilgili destek isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda bunu yapmak için kendisinden destek isteyen Deniz Ticaret Odası Başkanı Metin Kalkavan'a "Benimle pazarlık etme" diye çıkıştı.TOBB Ekonomi Şûrası, daha önceki sektörel ve bölgesel şûralardan bağımsız olarak düzenlendi. Kürsüye kurulan saatle herkese belli süre konuşma hakkı tanındı. Şûraya Erdoğan’ın istihdam konusundaki seferberlik çağrısı damga vururken, söz alan işadamları da bu çağrıya olumlu yanıt verdi.
Deniz Ticaret Odası Başkanı Metin Kalkavan, sektöre yönelik sorunları dile getirerek taleplerinin yerine gelmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 5’lik istihdam çağrısına karşılık yüzde 25 istihdam sağlayabileceklerini söyledi. Habertürk'ten Deniz Çiçek'in haberine göre bu sözlere sert tepki gösteren Erdoğan, “Benimle pazarlık etme” diye çıkıştı. Erdoğan, denizcilik sektörüne geçmişte verilen ÖTV’siz yakıt desteklerini anımsatarak bu dönemde yapılan çağrının pazarlık konusu edilmemesini istedi.Ayrıca işadamları, mera tahsisleri için ödenen ot bedelinin de kaldırılmasını istedi. Bunun üzerine Maliye Bakanı Naci Ağbal, topu Tarım Bakanı Faruk Çelik’e attı. Çelik’in olumlu bakması üzerine Ağbal da “Kaldırdım gitti” dedi. Canikli, iş dünyasından da fedakârlık yaparak elini taşın altına koymasını istedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istihdam seferberliği çağrısı üzerine dün iş dünyasından peş peşe destek geldi. İnşaat sektörü, 200 bin yeni işe alımla, yüzde 10 istihdam artışı vaadiyle başı çekti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istihdamı artırarak martta işsizliği hissedilir biçimde düşürme çağrısının ardından iş dünyasından destek gecikmedi. İnşaat sektörü destek ve yeni istihdam vaadinde öne çıktı. İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, bu yıl için belirlenen 1.5 milyonluk konut satış hedefinin yüzde 10-15 düzeyinde bir artışı ifade ettiğini kaydederek “Cumhurbaşkanı’mızın sanayi kollarından yüzde 5 gibi bir beklentisi var. Bizim hedefimiz konut satışında yüzde 10-15 civarında artış. Bu durum sektörün istihdamını 200 bin kişiyle direkt yüzde 10 artıracaktır. Taleplerimiz de yerine gelirse 300 bini, yani yüzde 15’lik artışı bile bulabiliriz” diye konuştu.