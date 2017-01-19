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19 Ocak 2017 Perşembe 13:27

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bu millet küllerinden doğarak sizleri boğar” 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde muhtarlarla yaptığı konuşmada gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bu millet küllerinden doğarak sizleri boğar” 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bu millet küllerinden doğarak sizleri boğar” 

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde muhtarlarla yaptığı konuşmada gündeme dair açıklamalarda bulundu.
   Konuşmasında 15 Martta Çanakkale Köprüsü’nün temelini atacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan bu projemiz de dünyada ilk olacak 2023 yılında bu köprüyü de hizmete açacaklarını söyleyerek şunları dedi.”Allah izin verirse 15 Mart'ta Çanakkale Köprüsü'nün temelini atacağız. Bu da dünyada ilk olacak. İnşallah 2023'e o köprüyü de yetiştireceğiz. Türkiye'ye ve bu millete bunlar yakışır. Bundan dolayı kıskanıyorlar. Sen kalkacaksın dünyanın 1 numaralı havalimanını yapacaksın, olur mu öyle şey! Onun için "Bak paranı, dolarını kısarız" diyorlar. Neyi kısarsanız kısın, evelallah bu millet küllerinden doğarak yine sizleri boğar.”
   Zaman zaman bazı şikayetler aldıklarını konuşmasında dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,”Bir gazimizi aradım. Ve gazimiz evraklarını gönderiyor fakat evraklar işleme konmuyor veya ağırdan alınıyor. İlgili yerlere de durumu bildirdim. Buradan sesleniyorum, ey kaymakam sen kendini ne sanıyorsun, sen orada kalıcı mısın? O gazi kendini niçin feda etti, bu vatan için feda etti. Köprünün üstüne bu vatan, bu millet için yürüdü. Sen o makamda varsan o gazi için varsın, haddini bileceksin. Haddini bilmediğin zaman da haddini sana bildirirler. Nitekim, İçişleri Bakanıma da söyledim, gereği yapılacaktır. Çünkü bizim şehitlerimize olan borcumuz farklıdır. Bizler bunun gereğini aksatmadan yerine getirmek zorundayız.” dedi.
 
 
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