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09 Ocak 2017 Pazartesi 15:03

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Büyükelçiler Konferansı’nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert sözler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Büyükelçiler Konferansı’nda konuştu.Konuşmasında FETÖ örgütüne değinen Erdoğan “Ülkemizde kara listede olan bir FETÖ’cü Amerika’da rektör olrak atanabiliyor.Bu ne menem iştir.Dost demeye dilim varmıyor” dedi.
   Büyükelçileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmada şunları söyledi.”Geçtiğimiz yıl bu konferans vesilesiyle sizlere hitap ederken FETÖ’ye ayrı bir yer vermiştim.15 Temmuz gecesi yaşananlar maalesef dile getirdiğim endişeler bizi haklı çıkarmıştır.Bu darbe girişimi en sinsi en pervasız ihanet girişimidir.O gece milletimiz devletine sahip çıktı ve bu darbe girişimini boşa çıkardı.Şimdi iddianameler tamamlandıkça itiraflar geldikçe ihanetin büyüklüğünü çok daha iyi anlıyoruz.Bu hadise müttefiklerimiz için turnusol kağıdı oldu.O gece milletimiz canını hiçe sayarak demokrasisini savunurken bize yıllardır demokrasi dersi verenler bekle,gör politikası izlemişlerdir.Yaşamadıkları hadiselerin onda birini yaşamadıkları halde aldıkları tedbirler ortadayken bizim aldığımız haklı tedbirler bu çerçeveler tarafından eleştiriliyor.Hatta bu darbeciler kimi Avrupa ülkelerinde mağdur gibi karşılanıyor.Bir tas çorba için kapısına gelenleri kovanlar bu darbecilere sahip çıkıyor.FETÖ mensupları Amerika’da bir üniversiteye rektör olabiliyor.Bu ne menem bir iştir.Muhataplarımıza bu meseleleri anlatmayı sürdüreceğiz.”
 
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Anahtar Kelimeler
ABDFETÖCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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