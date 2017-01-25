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25 Ocak 2017 Çarşamba 14:52

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan referandum açıklaması

​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Madagaskar’da yaptığı açıklamada anayasa değişikliği teklifini onaylayıp meclise yollayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan referandum açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan referandum açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Madagaskar’da yaptığı açıklamada anayasa değişikliği teklifini onaylayıp meclise yollayacağını söyledi.
    Cumhurbaşkanı Erdoğan,anayasa değişiklik teklifine ilişkin olarak, “Bu gece nasip olursa ülkemize dönüyorum ve ülkemize döndükten sonra öyle zannediyorum ki Meclis Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı’na parlamentodaki bu görüşmelerin neticesini ulaştırmış olması lazım. Bizler de değerlendirmemizi hemen yapacağız. Milletimin çünkü beklentisi budur, uzatmadan kararımızı hemen verip atılan bu kararlı adımı bizler de TBMM’ye tekraren göndereceğiz” dedi.
   Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’nin, teklifin iptali istemiyle AYM’ye başvurma kararı almasıyla ilgili olarak, “Muhalefet AYM’ye başvurabilir. Bu konuda herhangi bir önleyici, ‘Niye oraya gidiyorsun’ demeye hakkımız yok. Bunlara da alışığız. AYM’ye çok sık gitmeye alışık anlayış da var ülkemizde. Temenni ederim ki bir an önce AYM de bu konuyla ilgili kararını verir çünkü milletimiz heyecanla artık bu konuda atacakları adımın hazırlığı içerisinde” diye konuştu. 
 
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Anahtar Kelimeler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanReferandum
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