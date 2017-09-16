Cumhurbaşkanı Erdoğan: Darbeciler ellerine kan ve alınlarına da kara bir leke bulaştırmışlardır

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idam edilmelerinin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Mesajında, yakın tarihin en acı hadiselerinden birinin, 16-17 Eylül 1961 tarihinde yaşandığını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:
Vefatlarının üzerinden 56 yıl geçmesine rağmen, Menderes ve arkadaşlarının milletimizin gönlündeki mümtaz yerleri giderek pekişmiştir. Onları haksız yere idam edenler ile bu kararı açık veya gizli şekilde destekleyenler ise yuvarlandıkları utanç çukurunda sürekli daha dibe batmaktadırlar. Menderes’in ve arkadaşlarının aziz hatıralarını, vefat yıldönümlerinde bir kez daha tazimle yad ediyorum. Milletimizin gönlünde şehit sıfatıyla yerini almış olan Menderes’e ve arkadaşlarına Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum."
Muhabir: Esin Işık