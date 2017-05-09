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09 Mayıs 2017 Salı 12:51

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'te

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmî ziyaretini gerçekleştirmek üzere bugün Kuveyt'e gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'te
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'te
   Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmî ziyaretini gerçekleştirmek üzere bugün Kuveyt'e gitti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Uluslararası Havalimanı Yeni Ana Yolcu Terminali'nin temel atma törenine katılmak için özel uçak TC-TUR ile Kuveyt'e hareket etti.
   Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan, ziyaret kapsamında Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmed El Cabir El Sabah'la başbaşa ve heyetlerarası görüşmeler de gerçekleştirecek. Yapılacak görüşmelerde Kuveyt'le ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler ele alınacak. Söz konusu ziyaretle, iyi ilişkilere sahip olan Türkiye ve Kuveyt'in işbirliğinin derinleştirilmesine de katkı sağlanması amaçlanıyor.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanKuveyt
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