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04 Ocak 2017 Çarşamba 13:11

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Namaz kılmayana baskı yanlıştır" 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ak Saray’da 33.Muhtarlar toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Namaz kılmayana baskı yanlıştır' 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Namaz kılmayana baskı yanlıştır" 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ak Saray’da 33.Muhtarlar toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Reina saldırısı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan “Yaşam tarzı” tartışmaları hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi.”Saldırıların amacı bizi birbirimize düşürmektir.Toplum içindeki fay hatlarını derinleştirme amacı güdenler her fırsatı kullanmaktan geri durmuyor.Kaçmak namertlerin işidir.Bizim milletimiz mert olmuştur.Türkiye’de etnik kimlik üzerinden siyaset yapılmasına benim kadar karşı olan yok.Ortaköy’deki olay da Beşiktaş’taki olay da canımızı yakar.Çünkü biz sorumluluğumuzun farkındayız.Kimin yediğine içtiğine karışılmıştır soruyorum.Birileri sosyal medya,birileri Facebook’tan ,birileri köşelerinden utanmadan sıkılmadan bunları yazabiliyorlar.Herkes gibi bende tasvip etmediğim görüntüleri ifadeleri eleştirmişimdir.
    Bu konuyu da bireysel ifade özgürlüğü sınırları içersinde söylediğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sözlerini şöyle tamamladı.”Bunu da bireysel ifade özgürlüğümün sınırları dahilinde söylemişimdir.Ama kamu gücünü kullanarak hayat tarzına müdahale sayılabilecek bir yola başvurmadım.Biliyorum ki dünyada ve ülkemizdeki herkesin aynı hayat biçimine sahip olma mecburiyeti yoktur.Hayat biçimlerine saygı anlayışı tek yönlü değildir.Karşılıklıdır.Ezan okunmasına tahammül edemeyenlerin müezzinlerin üzerine yürümesi ne kadar yanlışsa,namaz kılmayanlara da baskı aynı  şekilde yanlıştır”


   
   
 
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