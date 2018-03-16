Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri belli oldu
Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri belli oldu
Akhisarspor başkent deplasmanında
Akhisarspor başkent deplasmanında
Beşiktaş en uzun galibiyet serisi peşinde
Beşiktaş en uzun galibiyet serisi...
Galatasaray galibiyet hasretini sonlandırma peşinde
Galatasaray galibiyet hasretini sonlandırma peşinde
Alex'ten duygu dolu anlar
Alex'ten duygu dolu anlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim bizlere fethi yakın kılsın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda terör mücadelesinde olsun, özellikle de Afrin savaşında, 'Rabbim bizlere fethini yakın kılsın' diyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim bizlere fethi yakın kılsın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda terör mücadelesinde olsun, özellikle de Afrin savaşında, 'Rabbim bizlere fethini yakın kılsın' diyorum." dedi.

16 Mart 2018 Cuma 16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim bizlere fethi yakın kılsın

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,"Şu anda terör mücadelesinde olsun, özellikle de Afrin savaşında, 'Rabbim bizlere fethini yakın kılsın' diyorum. Çünkü müjdesi var. İnşallah bu müjde de bize yaklaşıyor diye düşünüyorum." dedi.

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Teğmen Muhammed Kır için Ulu Cami yanındaki Çifte Minareli Medrese önünde düzelenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kır'a Allah'tan rahmet diledi.

"Makamların sevgili Peygamberimize en yakını olan bir makama uğurlayacağımız sevgili Muhammedimizin başta ailesi olmak üzere tüm milletimize sabırlar diliyorum." diyen Erdoğan, "Onlar, sevgili Peygamberimize ve peygamberlere en yakın makamda muamele görecekler. Düşünmesi gereken biziz. Akif merhumun ifade ettiği gibi, 'Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber. Sana aguşunu açmış duruyor Peygamber.' Peygamber efendimize uğurluyoruz. İnşallah komşu olacaklar." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlerin büyük bir mücadeleyi din için özellikle de vatan, millet ve ezan için verdiklerini ve vermeye devam ettiklerini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Şu anda Muhammedimiz bizi dinliyor, zira Rabbimiz malum ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor: 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler, siz bilemezsiniz.' Osmanlı Muhammed'i kullanmamış, olur ya ona uymayan bir şey yapabilir, inceltmiş inceltmiş Mehmet hatta 'Mehemmed' demiş. Sonra 'Mehmet' demiş. Ordumuzun mensuplarına da 'küçük Muhammed' anlamına gelen 'Mehmetçik' demiş. İslam dünyasında böyle bir başka asker yok ama bizim Mehmetçiklerimiz var."

"Rabbim bizlere fethini yakın kılsın"

Erdoğan, "Rabbim rahmetiyle inşallah tecelli etsin. Rabbim bizlere de bu makamı lütfetsin." ifadesini kullanarak, "Şu anda terör mücadelesinde olsun, özellikle de Afrin savaşında, 'Rabbim bizlere fethini yakın kılsın' diyorum. Çünkü müjdesi var. İnşallah bu müjde de bize yaklaşıyor diye düşünüyorum." dedi.

Konuşması sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm şehitler için Fatiha Suresi okunmasını istedi.

Erdoğan, kendini bekleyen vatandaşlara da otobüs üzerinden hitap etti.

Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3 bin 500'ü aştığını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adım adım artık ha girdik ha giriyoruz Afrin'e. Sizin dualarınız, gayretleriniz, bu inancınız var ya, evelallah hepsine yeter. İnşallah bu işi biiznillah bitireceğiz. Hep beraber yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. Allah yar ve yardımcımız olsun." diye konuştu.

Muhabir: İlkay Güder, Burcu Çalık, Muhammet Mutaf

Anahtar Kelimeler:
ErdoğanTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'BBP'nin AK Parti listelerinden seçime girmesi sonuç alıcı olacak'
'BBP'nin AK Parti listelerinden seçime girmesi sonuç alıcı olacak'
MHP'nin 12. Olağan Kurultayı'na doğru
MHP'nin 12. Olağan Kurultayı'na doğru
Cumhurbaşkanı Erdoğan İttifak Yasası'nı onayladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İttifak Yasası'nı onayladı
Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Telefonda fetva verilmesi dönemi kapanıyor
Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Telefonda fetva verilmesi dönemi kapanıyor
MHP Grup Başkanvekili Akçay: İttifak tavanda da var tabanda da var
MHP Grup Başkanvekili Akçay: İttifak tavanda da var tabanda da var
TBMM Başkanı Kahraman, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Cuburi ile görüştü
TBMM Başkanı Kahraman, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Cuburi ile görüştü
CHP İstanbul Milletvekili Çiçek: İttifak görüşmelerini önemsiyoruz
CHP İstanbul Milletvekili Çiçek: İttifak görüşmelerini önemsiyoruz
İYİ Parti'de şok istifa
İYİ Parti'de şok istifa

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim