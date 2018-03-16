Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim bizlere fethi yakın kılsın

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,"Şu anda terör mücadelesinde olsun, özellikle de Afrin savaşında, 'Rabbim bizlere fethini yakın kılsın' diyorum. Çünkü müjdesi var. İnşallah bu müjde de bize yaklaşıyor diye düşünüyorum." dedi.

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Teğmen Muhammed Kır için Ulu Cami yanındaki Çifte Minareli Medrese önünde düzelenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kır'a Allah'tan rahmet diledi.

"Makamların sevgili Peygamberimize en yakını olan bir makama uğurlayacağımız sevgili Muhammedimizin başta ailesi olmak üzere tüm milletimize sabırlar diliyorum." diyen Erdoğan, "Onlar, sevgili Peygamberimize ve peygamberlere en yakın makamda muamele görecekler. Düşünmesi gereken biziz. Akif merhumun ifade ettiği gibi, 'Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber. Sana aguşunu açmış duruyor Peygamber.' Peygamber efendimize uğurluyoruz. İnşallah komşu olacaklar." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlerin büyük bir mücadeleyi din için özellikle de vatan, millet ve ezan için verdiklerini ve vermeye devam ettiklerini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Şu anda Muhammedimiz bizi dinliyor, zira Rabbimiz malum ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor: 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler, siz bilemezsiniz.' Osmanlı Muhammed'i kullanmamış, olur ya ona uymayan bir şey yapabilir, inceltmiş inceltmiş Mehmet hatta 'Mehemmed' demiş. Sonra 'Mehmet' demiş. Ordumuzun mensuplarına da 'küçük Muhammed' anlamına gelen 'Mehmetçik' demiş. İslam dünyasında böyle bir başka asker yok ama bizim Mehmetçiklerimiz var.""Rabbim bizlere fethini yakın kılsın"

Erdoğan, "Rabbim rahmetiyle inşallah tecelli etsin. Rabbim bizlere de bu makamı lütfetsin." ifadesini kullanarak, "Şu anda terör mücadelesinde olsun, özellikle de Afrin savaşında, 'Rabbim bizlere fethini yakın kılsın' diyorum. Çünkü müjdesi var. İnşallah bu müjde de bize yaklaşıyor diye düşünüyorum." dedi.

Konuşması sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm şehitler için Fatiha Suresi okunmasını istedi.

Erdoğan, kendini bekleyen vatandaşlara da otobüs üzerinden hitap etti.

Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3 bin 500'ü aştığını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adım adım artık ha girdik ha giriyoruz Afrin'e. Sizin dualarınız, gayretleriniz, bu inancınız var ya, evelallah hepsine yeter. İnşallah bu işi biiznillah bitireceğiz. Hep beraber yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. Allah yar ve yardımcımız olsun." diye konuştu.

Muhabir: İlkay Güder, Burcu Çalık, Muhammet Mutaf