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Politika:
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04 Mart 2017 Cumartesi 17:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tekirdağ'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tekirdağ’da referandum mitinginde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tekirdağ'da
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Tekirdağ'da
 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tekirdağ’da referandum mitinginde konuştu.
İşte Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:
   Bu hayır diyenlere soracaksınız neden? Niye?
Çünkü Kandil’e 14-15 yaşındaki gençlerimizi bunlar götürdü. Öyle mi? Genç kızlarımızı bunlar götürdü. Öyle mi? Onlara silahlı eğitimleri Kandil dağlarında onlar verdi. Bunları şehirlere indirip el yapımı bombalarla şehirlerde bunlar ölüm kustular. Kan kustular. Bunu yaptılar mı? Şimdi talimat veriyorlar dağdan, oyumuz hayır.
Gençlerimizin önünü ufkunu açacağız. Onlara şunu söyleyeceğiz Ahmedim Mehmedim, Aşyem, Fatmam 21 yaşında gemileri karadan yürüttü bir çağı kapattı bir çağı açtı buna hazır mısın? Öyleyse derslerine iyi çalışacaksın. Sosyal hayatta siyasi hayatta daha uyanık olacaksın. Buyur sana parlamento buyur sana devlet yönetimi. 21, 22 yaşında adam dev firmalara CEO oluyor. Dışişleri bakanı oluyor. Benimki niye olmasın.
Tekirdağlı Fatma da olacak.  
    Engelleri aşacağız. Ne diyorlar TBMM’nin yetkileri alınıyor. Yalan. Yalan. Yetkileri aynen kendisinde. Alınan var. Ne?
   Sen milletvekili olarak kimin vekilisin milletin, asıl gensoru sahibi kim millet. Diyoruz ki ey millet. Al bu yetkiyi sen kullan. Şimdi 5 yılda bir vatandaş sandığa gidecek. Hükümetten memnunsa tamam değilse… Şimdi işi gerçek sahibine havale ediyoruz. Parlamento yine denetleme görevini sürdürecek. Biz neler çektik ya. Bu ülkede ah benim kardeşlerim. 16 ayda bir hükümet kuruldu ya. Hükümetler geldi. Hükümetler gitti.
İstikrar olur mu böyle bir ülkede. Güven olur mu? Hem istikrar hem güven için 5 yılda bir. Ne diyorlar, tek adam istediği gibi seçime götürecek. Gene yalan. Bakınız cumhurbaşkanı eğer seçime gitme gereğini duyuyorsa o zaman parlamento da seçime gidecek. Bunu hiç konuşuyorlar mı?
Sözcü
 
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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