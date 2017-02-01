01 Şubat 2017 Çarşamba 12:08

Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜBA Ödülleri Töreni’nde konuşma yaptı.

Konuşmasında bilim sadece somut çıktıları itibariyle değil zihinlerde yol açtığı değişimle ülkeler ve milletler için önemli olduğunu söyleyen Erdoğan tarihimizdeki istikrarsızlıklara baktığımızda hepsinin arkasında kültürel yozlaşmanın bulunduğunu gördüğümüzü belirtti.