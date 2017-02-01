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01 Şubat 2017 Çarşamba 12:08

Cumhurbaşkanı   Erdoğan TÜBA Ödülleri Töreni’nde konuşma yaptı.

Konuşmasında bilim sadece somut çıktıları itibariyle değil zihinlerde yol açtığı değişimle ülkeler ve milletler için önemli olduğunu söyleyen Erdoğan tarihimizdeki istikrarsızlıklara baktığımızda hepsinin arkasında kültürel yozlaşmanın bulunduğunu gördüğümüzü belirtti.

Cumhurbaşkanı   Erdoğan TÜBA Ödülleri Töreni'nde konuşma yaptı.
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Cumhurbaşkanı   Erdoğan TÜBA Ödülleri Töreni’nde konuşma yaptı.

 
  Konuşmasında bilim sadece somut çıktıları itibariyle değil zihinlerde yol açtığı değişimle ülkeler ve milletler için önemli olduğunu söyleyen Erdoğan tarihimizdeki istikrarsızlıklara baktığımızda hepsinin arkasında kültürel yozlaşmanın bulunduğunu gördüğümüzü belirtti.
    Selçuklu'yu kalbinden vuran Haşhaşiler bu boşluktan yararlanmıştır diyen Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan FETÖ denilen şer şebekesi milletimizin hassasiyetlerini istismar ederken bu tür eksikliklerden faydalandığını belirterek şöyle konuştu.”Bu örgütün içindeki akademisyenler, yargı mensupları, polisler, askerler, öğretmenler, iş adamları iyi eğitim almış, fiyakalı okullardan mezun olmuş olabilirler ama bu durum hakikatler karşısındaki körlüklerini, cehaletlerini, kalplerini ve zihinlerini bir şarlatana kiralamış oldukları gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Bunun için ilişmle birlikte ecdadımız irfanı ilmin yanına koymuştur. Bir de hikmeti koymuştur. İlimle hikmeti beraber anmıştır. Hikmet olmassa o bilginin hiçbir anlamı yok. Biz kendimizi bilmezsek birileri gelir ne olduğumuz anlatmaya başlar. FETÖ'cülerde ne olduklarını kim olduklarını unutarak her biri sahiplerinin emirlerini yerine getiren birer mankurta dönüşmüşlerdir. 15 Temmuz'daki ihanetlerinin büyüklüğünü ancak 1 asır önceki işgal günleriyle mukayese edebiliriz.”
Allah'tan başka hiçbir güce kul olmadık, olamayız diyen Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan “Siz kalkıpta Pensilvanya'ya bu iki itikadi başlığı teslim ederseniz işte orada her şey kaydı demektir.Rabbimiz emrediyor: Akletmez misiniz? Onların dediği ise akletme, düşünme. Bunun adı Kur'ani bir ifade ile cehalettir. Bu kör teslimiyetin inancımızda yeri yoktur.” dedi.

TÜBA 2016 Akademi Ödülleri'ni kazananlar
    Her yıl uluslararası düzeyde ve üç alanda verilen TÜBA Akademi Ödülleri’ni bu yıl; Sosyal ve Beşeri Bilimler kategorisinde İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Mardin, Sağlık ve Yaşam Bilimleri kategorisinde Washington Üniversitesi (ABD) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mary-Claire King, Fen ve Mühendislik Bilimleri kategorisinde ise California Berkeley Üniversitesi (ABD) Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Omar M. Yaghi kazandı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanTÜBA Ödül Töreni
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