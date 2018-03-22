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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaip Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında, "Milletimizin ve İslam aleminin Regaip gecesini tebrik ediyor, Cenabıhak'tan üç ayların ve bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum" ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaip Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında, "Milletimizin ve İslam aleminin Regaip gecesini tebrik ediyor, Cenabıhak'tan üç ayların ve bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum" ifadesine yer verildi.

22 Mart 2018 Perşembe 22:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaip Kandili mesajı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin ve İslam aleminin Regaip gecesini tebrik ediyor, Cenabıhak'tan üç ayların ve bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Milletimizin ve İslam âleminin Regaib gecesini tebrik ediyor, Cenab-ı Hakk'tan üç ayların ve bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) March 22, 2018

Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan, paylaşımında, şunları kaydetti:

"Milletimizin ve İslam aleminin Regaip gecesini tebrik ediyor, Cenabıhak'tan üç ayların ve bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum."

Muhabir: Sinan Uslu

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Türkiye
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mustafa 2018-03-22 23:41:54

mustafa

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