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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'da özel Türk jetinin düşmesi sonucu yaşamlarını yitirenlerin ailelerini telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'da özel Türk jetinin düşmesi sonucu yaşamlarını yitirenlerin ailelerini telefonla arayarak taziyelerini iletti.

12 Mart 2018 Pazartesi 21:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye telefonu

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'da özel Türk jetinin düşmesi sonucu yaşamlarını yitirenlerin ailelerini telefonla arayarak taziyede bulundu.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, kazada yaşamını yitirenlerden Mina Başaran'ın babası iş adamı Hüseyin Başaran'ı telefonla arayarak başsağlığı diledi.

Kazadan duyduğu derin üzüntüyü dile getiren Erdoğan, ailelerin acılarını paylaştığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazada çocuklarını ve yakınlarını kaybeden diğer ailelere de Allah'tan sabır ve metanet diledi.

İstanbul'a gelmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan Başaran Holding'e ait özel jetin, dün akşam İran'ın güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Şehrikürd kentine bağlı Durk Enar köyü yakınlarına düşmesi neticesinde 3'ü mürettebat toplam 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Muhabir: Mümin Altaş

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanRecep Tayyip ErdoğanTürkiye
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