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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yurt dışına 86 ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanlığı görevine geldiği günden bu yana geçen üç yıllık sürede, 86 kez yurt dışı ziyaret gerçekleştirdi. Yurt dışı ziyaretlerini ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine yapan Erdoğan, yurt içinde ise 65 ile 147 kez gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yurt dışına 86 ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanlığı görevine geldiği günden bu yana geçen üç yıllık sürede, 86 kez yurt dışı ziyaret gerçekleştirdi. Yurt dışı ziyaretlerini ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine yapan Erdoğan, yurt içinde ise 65 ile 147 kez gitti.

24 Ağustos 2017 Perşembe 12:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yurt dışına 86 ziyaret

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üç yılda 86 kez yurt dışı ziyaret gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, 28 Ağustos 2014 - 10 Ağustos 2017 tarihleri arasında en çok Avrupa ülkelerini ziyaret etti.

Erdoğan, 16 Avrupa ülkesine 21 kez giderek temaslarda bulundu. Erdoğan, aynı süre içinde İngiltere, Letonya, Estonya, Ukrayna, Slovenya, Slovakya, Romanya, Arnavutluk, Hırvatistan, Polonya, Belarus ve Bosna-Hersek'e birer kez, Almanya'ya iki, Fransa ve Belçika'ya ise üçer kez gitti.

ABD'ye bir kez 2014, üç kez 2016 ve bir kez de bu yıl giden Erdoğan, Amerika kıtasında Kolombiya, Küba, Meksika, Şili, Peru ve Ekvador'u ziyaret etti.

Resmi ziyaretleri kapsamında üç yıl içinde dört kez Rusya'ya, üç kez de Çin'e giden Erdoğan, 2015'te İran'a konuk oldu.

Erdoğan, Avrupa'nın yanı sıra Ortadoğu ülkelerine de çok sayıda ziyarette bulundu. Suudi Arabistan'a beş kez giden Erdoğan, Katar ve Kuveyt'e üçer, Bahreyn ve Ürdün'e ise birer kez gitti.

KKTC ve Azerbaycan'a üçer ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika'da ise Cezayir, Etiyopya, Cibuti, Somali, Senegal, Fildişi, Gana, Nijerya, Gine, Uganda, Kenya, Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar ile Ekvador Ginesi'ni ziyaret etti.

KKTC ve Azerbaycan'a üçer kez giden Erdoğan, Afganistan, Kazakistan, Özbekistan, Endonezya, Japonya ve Hindistan'a birer kez, Türkmenistan'a iki, Pakistan'a üç kez ziyarette bulundu.

Erdoğan, 2014'te 12 ülkeye 12, 2015'te 28 ülkeye 33, 2016'da 20 ülkeye 22 ve bu yıl 15 ülkeye 19 kez olmak üzere yurt dışına toplam 86 ziyaret gerçekleştirdi.

65 ile ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu tarihlerde yurt içi ziyaretlere de ağırlık verdi.

Erdoğan, Antalya, Rize, Kayseri, Gaziantep, Trabzon, Kocaeli, Konya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İzmir, Malatya, Mardin ve Şanlıurfa'nın da aralarında olduğu illeri birden fazla kez ziyaret etti.

Erdoğan 65 ile toplam 147 ziyaret gerçekleştirdi.

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanTürkiyeZiyaret
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