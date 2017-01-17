Cumhurbaşkanı Erdoğan,Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan SGK hizmet binalarının toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada “Ortaköy’de yaşanan terör saldırısının faaili dün gece güvenlik güçlerimiz başarılı bir operasyonla yakaladı.Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapımı tamamlanan SGK hizmet binalarının toplu açılış töreninde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu.

”Kırgızistan'da düşen kargo uçağı sebebiyle hayatını kaybeden 37 kişiye Allah'tan rahmet diliyorum. Kırgız halkına yaşanan kayıplardan dolayı üzüntülerimi iletiyorum. Ortaköy'de yaşanan terör saldırısının faili dün gece güvenlik güçlerimiz başarılı bir operasyonla yakaladı. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacaktır. Ortaköy saldırısının faili teröristin yakalanmış olması bu güvenlik anlayışının tezahürüdür. Tüm güvenlik ve istihbarat birimlerini tebrik ediyorum.”

Yeni himete açılan SGK hizmet binası hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan “241 milyon liralık bir yatırımla, ülkemize kazandırılan bu tesislerin faaliyeti geçmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum.Geçtiğimiz 14 yılda Sosyal Güvenlik konusunda çok geliştik. Devletin sosyal güvenlik kurumlarına katkısı ülkemizde de var. Ama artık mali açıdan şeffaf bir sosyal güvenlik sistemine de sahibiz. Bu sayede kurumlarımız yatırım yapıyor.



Vatandaş devletine ulaştırmak için dere tepe koşturmuyor. Devlet hizmeti götürüyor. Vatandaşlarımız işyerinden, evinden işlerini takip edebiliyor. Buralara kolay gelmedik. Bu çağı yakalamanın bir mücadelesidir. Aylar süren işlemler bugün saatlere sığdırılmış durumda. Kafanızdaki soruları Alo 170 hattını arayarak çözebiliyorsunuz. Sosyal güvenlik en yoğun kullanılan alanların başında geliyor. Emekli maaşlarında da tarihi artışlara imza attık. Asgari ücret 2002'de 184 liraydı bugün bin 404 lira.Mağdur durumda olan vatandaşlarımıza da sahip çıktık. Engelli aileler 24 liradan 500 liraya, öğrenci kredisini 45 liradan 425 liraya çıkardık. Aynı dönemde SSK işçi emeklisi maaşı 257 liraydı bugün bin 402 lira. Dünkü Türkiye'de emekli olmak demek sefalete mahkum olmak demekti. Bugün sosyal güvenlik sisteminin dışında kalan kimse yok. İmkanı olan kendi primini ödüyor, imkanı olmayanın yanında da devlet var. Anayasa'daki o cümleyle değil icraat ile vatandaşımızın yanındayız. Ülkemizdeki 3 milyonun üzerindeki sığınmacının da temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Batı gayri safi milli hasılası olduğu halde mültecileri almıyor. Ama Türkiye'yi takdir ediyorlar. Aylan bebeğin resmini kapak yapabiliyorlar ama icraat yok. Biz her zaman mazlumun ve mağdurun yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz.”dedi.





