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23 Ocak 2017 Pazartesi 18:15

Cumhurbaşkanı’nın eleştirdiği Kaymakam’ın görev yeri değişti.

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muhtarlar toplantısında 15 Temmuz gazisinin evraklarıyla ilgilenmediği için tepki gösterdiği 'sen kendini ne sanıyorsun' dediği Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit'in görev yeri değişti. 

Cumhurbaşkanı'nın eleştirdiği Kaymakam'ın görev yeri değişti.
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Cumhurbaşkanı’nın eleştirdiği Kaymakam’ın görev yeri değişti.
   Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muhtarlar toplantısında 15 Temmuz gazisinin evraklarıyla ilgilenmediği için tepki gösterdiği 'sen kendini ne sanıyorsun' dediği Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit'in görev yeri değişti. 
    Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, İstanbul Vali Yardımcısı Vekili olarak görevlendirildi.A Haber’in haberine göre, İstanbul Vali Yardımcısı Osman Ateş  Bahçelievler Kaymakamlığı’na vekaleten atandı. Kaymakam Mehmet Ali Özyiğit ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
‘SEN KENDİNİ NE SANIYORSUN?’
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaymakam Mehmet Ali Özyiğit için şu ifadeleri kullanmıştı.Zaman zaman bazı şikayetler aldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şikayet sebebiyle bir gaziyle konuştuğunu anlatarak, şunları söyledi: “Gazimiz evraklarını gönderiyor; fakat evraklar maalesef işleme konmuyor veya ağırdan alınıyor. Tabi, ilgili yerlere de durumu bildirdim. Şimdi buradan sesleniyorum. İlçesinin ismini vermiyorum. Ey kaymakam, sen kendini ne sanıyorsun? Sen orada kalıcı mısın? O gazi, kendini niçin feda etti? Bu vatan için feda etti. Köprünün üzerine bu vatan, bu millet için yürüdü. Sen şimdi o makamda varsan o gazi sebebiyle varsın. Haddini bileceksin. Haddini bilmediğin zaman da haddini sana bildirirler. Nitekim İçişleri Bakanı'ma da söyledim. Öyle zannediyorum, gereği yapılacaktır. Bizim şehitlere, gazilere olan borcumuz farklıdır”
 
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Anahtar Kelimeler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanMehmet Ali Özyiğit
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