Cumhurbaşkanı’nın eleştirdiği Kaymakam’ın görev yeri değişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muhtarlar toplantısında 15 Temmuz gazisinin evraklarıyla ilgilenmediği için tepki gösterdiği 'sen kendini ne sanıyorsun' dediği Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit'in görev yeri değişti.

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