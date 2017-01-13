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13 Ocak 2017 Cuma 16:51

Cumhurbaşkanları, muhaliflerini düşman ilan etmesin

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan "Cumhurbaşkanları, kendi bekası için, kendisine muhalefet eden ve rakip gördüğü herkesi düşman ilan etmeye, sindirmeye çalışmamalıdırlar" dedi.

Cumhurbaşkanları, muhaliflerini düşman ilan etmesin
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Cumhurbaşkanları, muhaliflerini düşman ilan etmesin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'deki görüşmelere ilişkin sözlerini ve Anayasa değişikliği konusundaki düşüncelerini eleştiren Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan "Cumhurbaşkanları, kendi bekası için, kendisine muhalefet eden ve rakip gördüğü herkesi düşman ilan etmeye, sindirmeye çalışmamalıdırlar" dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir kez daha hatırlatmak istiyorum ki, Cumhurbaşkanlığı, ne millete tahakküm ne de bir şahsın sınırsız egosunu tatmin makamıdır" dedi.

CHP lideri Twitter'dan Anayasa değişikliğine ilişkin eleştirilerini paylaştı.

Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse; seçilmiş olmayı, mutlak ve sınırsız bir egemenlik gibi düşünmemeli, herkese ve her kuruma hükmetme hakkını kendinde görmemelidir. Bir kez daha hatırlatmak istiyorum ki, Cumhurbaşkanlığı, ne millete tahakküm ne de bir şahsın sınırsız egosunu tatmin makamıdır. Bir Cumhurbaşkanı'nın, iyiyi-kötüyü ve adaleti belirleme hakkını tekelinde görmesi, hesap vermeyi reddetmesi demokrasi için ciddi tehdittir. Cumhurbaşkanları, özgürlük gibi insanın doğuştan gelen hakkını dahi, sanki kendisinin bahşettiğini sanacak kadar güç sarhoşu olmamalıdırlar. Cumhurbaşkanları, kendi bekası için, kendisine muhalefet eden ve rakip gördüğü herkesi düşman ilan etmeye, sindirmeye çalışmamalıdırlar" dedi.

 
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