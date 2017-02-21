Politika:
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21 Şubat 2017 Salı 16:25

Demirtaş'a hapis cezası

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Doğubeyazıt'ta görülen davasında Türk devletini, Türkiye Cumhuriyetini aşağıladığı gerekçesi ile 5 ay hapse mahkum edildi.

Demirtaş'a hapis cezası
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Demirtaş'a hapis cezası
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Doğubeyazıt'ta görülen davasında Türk devletini, Türkiye Cumhuriyetini aşağıladığı gerekçesi ile 5 ay hapse mahkum edildi.
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HDPSelahattin Demirtaş
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