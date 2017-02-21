HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Doğubeyazıt'ta görülen davasında Türk devletini, Türkiye Cumhuriyetini aşağıladığı gerekçesi ile 5 ay hapse mahkum edildi.
Demirtaş'a hapis cezası
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Doğubeyazıt'ta görülen davasında Türk devletini, Türkiye Cumhuriyetini aşağıladığı gerekçesi ile 5 ay hapse mahkum edildi.
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Doğubeyazıt'ta görülen davasında Türk devletini, Türkiye Cumhuriyetini aşağıladığı gerekçesi ile 5 ay hapse mahkum edildi.