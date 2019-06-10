Devlet Bahçeli | 16 Haziran'dan itibaren TV izlemeyeceğim





MHP lideri Devlet Bahçeli, Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın katılacağı canlı yayın ile Türkiye İzlanda maçı öncesi İzlanda'da Türkiye'ye yönelik skandal girişimlere sert tepki gösterdi. Bahçeli, Binali Yıldırım'ın Diyarbakır'daki konuşmasını da eleştirdi.

Sosyal medya hesabından önemli mesajlar veren Bahçeli mesajında "Şayet İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğü kesinleşirse 16 Haziran Pazar akşamı 21.00'den itibaren televizyon izlemeyeceğim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının tartışmasını takip etmeyeceğim" dedi...

Şayet İsmail Küçükkaya’nın moderatörlüğü kesinleşirse, bilinsin ki, 16 Haziran 2019 tarihinde 21.00’den itibaren televizyon izlemeyeceğim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarının tartışmasını takip etmeyeceğim. MHP hakkın, haklının, halkın ve haysiyetin tarafındadır. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) 10 Haziran 2019

Türk milli takımının İzlanda'ya gelişi sırasında ağır hakarete maruz kalmasını sert bir dille eleştiren Bahçeli "İzlanda ne yaparsa yapsın yenilmekten, başını öne eğmekten, insanlığın ve uluslararası spor camiasının vicdanında mahkum olmaktan kurtulamayacaktır. Sporu husumete dönüştürenler kaybedecek ve haset içinde kıvranan, haya eksikliği yaşayan kendini bilmezler olarak anılacaklardır" dedi.

İZLANDA SABIRLARI ZORLADI

Hele hele mikrofon yerine fırça uzatan ahlaksızların futbolcularımızı taciz ve tahrik etmesi, sabırları zorlaması, iyi niyet kurallarını ihlal etmesi ayıptır, provakatörlüktür. İzlanda’yı kınıyorum, bu ülkeye verilen notayı da çok yerinde ve isabetli değerlendiriyorum.



TAM BİR KABALIK VE KOMPLODUR

İzlanda’nın tahammülsüzlüğü ve saygısızlığı elbette not edilmiştir. A Milli Futbol Takımımızın bu ülkeye girişi esnasında uzun süre pasaport kontrol kuyruğunda bekletilmesi,eşyalarının teferruatlı aranması, futbolcularımıza yönelik saldırgan tavırlar tam bir kabalık ve komplodur.



"TEK KELİMEYLE SKANDAL ÖTESİDİR"

A Milli Futbol Takımımız alın teriyle,emeğiyle,mücadelesiyle tarih yazmıştır.Ancak bunu hazmedemeyen,bundan rahatsız olanlar da ortaya çıkmaya başlamışlardır. İzlanda’da yaşanan rezaletler,sporun centilmenliğine,hoşgörü ruhuna aykırı kötü muameleler tek kelimeyle skandal ötesidir

"HEPSİNİ MUHABBETLE KUCAKLIYORUM"

Teknik Direktör Sayın Şenol Güneş başta olmak üzere, teknik kadroyu, Federasyon Yönetimini, elbette Fransa’ya sahayı dar eden fazilet sahibi fedakâr futbolcularımızı yürekten tebrik ediyorum. Hepsiyle gurur duyuyorum, hepsini muhabbetle kucaklıyorum.

"ÖVÜNÇ MADALYAMIZ OLMUŞTUR"

A Milli Futbol Takımımız Konya’da muazzam bir başarı elde etmiş, milletimizi sevince boğmuştur. 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3. maçında dünya şampiyonu Fransa’yı 2-0 gibi çok net bir skorla yenmeyi başarmış, övünç madalyamız olmuştur.

"BAŞARI BİR SON DEĞİL BİR SÜREÇTİR"

Başarının limitleri inancımıza bağlıdır. Hedefi olan, bu hedeflere uygun stratejiler geliştiren, hepsinden de mühimi inanan ve inandığı gibi mücadele eden insanlar, takımlar, hatta toplum ve milletler başarıyı her zaman hak etmişlerdir. Başarı bir son değil, bir süreçtir.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı Twitter'den mesajlar yayınladı. Bahçeli mesajında "Şayet İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğü kesinleşirse 16 Haziran Pazar akşamı 21.00'den itibaren televizyon izlemeyeceğim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının tartışmasını takip etmeyeceğim" dedi

MHP Bahçeli, gündemle ilgili attığı bir dizi twetter mesajında şu ifadelere yer verdi:

Şayet İsmail Küçükkaya’nın moderatörlüğü kesinleşirse, bilinsin ki, 16 Haziran 2019 tarihinde 21.00’den itibaren televizyon izlemeyeceğim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarının tartışmasını takip etmeyeceğim. MHP hakkın, haklının, halkın ve haysiyetin tarafındadır.



Bu şahsın Cumhur İttifakı ve MHP’ye husumet besleyen tavrı açıktır, bilinmektedir. Tarafsız değildir, samimi değildir, yeterli hiç değildir. Kaldı ki, FOX TV’nin yayın çizgisi de bulanık ve sorunludur.

Sayın Binali Yıldırım ile Sayın Ekrem İmamoğlu’nun 16 Haziran 2019 Pazar günü saat 21.00’de televizyonda karşı karşıya gelecekleri, moderatörün de sözde gazeteci İsmail Küçükkaya’nın olacağı bugün belli olmuştur. Hayret etmemek mümkün değildir!

EN UYGUN MODERATÖR DİDEM ARSLAN YILMAZ'DIR

Bize göre iki adayın katılacağı televizyon programının en uygun moderatörü sakin,sabırlı,anlayışlı ve tarafsız yönleriyle temayüz etmiş Sayın Didem Arslan Yılmaz’dır.Tartışmaları ustalıkla yöneten,birikim ve tecrübesiyle öne çıkan Sayın Yılmaz’ın seçilmesi kanaatimce doğru olurdu.



DİDEM ARSLAN YILMAZ'DAN BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Habertürk TV programcısı Didem Arslan Yılmaz, sosyal medya Twitter hesabından, MHP Lideri'nin kendisi hakkındaki görüşlerine teşekkür etti. Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

İki değerli adayın Sayın @BY ve Sayın @ekrem_imamoglu ‘nun birlikte katılacağı programın tarafsız ve adil bir platformda yapılması gerektiğini söyleyen Sayın Dr. @dbdevletbahceli ‘ye @HaberturkTV’ye, yöneticilerimize ve tarafıma güveninden dolayı çok teşekkür ediyorum.

"TÜRKİYE'DE KÜRDİSTAN, LAZİSTAN YOKTUR"

Türkiye’de Kürdistan ve Lazistan yoktur.Bundan sonra da olamayacaktır. Olması yönünde heveslenenler varsa karşılarında daima Milliyetçi-Ülkücü Hareketi bulacaklardır. Sözümüzden dönmedik, sevdamızdan ödün vermedik, özümüzün öğütülmesine müsaade etmedik. Dünden bugüne duruşumuz aynıdır



"KÖKSÜZLÜĞE HİZMET EDEN KRİPTO BEDBAHLAR"

Milliyetçi Hareket Partisi’ni mesnetsiz yere eleştirenler, suskunluğumuzu yanlışa yoranlar, olgunluğumuzu ve sağduyumuzu tersten okuyanlar köksüzlüğe, kimliksizliğe, kozmopolit emellere hizmet eden kripto bedhahlardır. Bunlarla mücadelemiz ise sonuna kadar devam edecektir.



"DÜNDEN BUGÜNE DURUŞUMUZ AYNIDIR"

Türkiye’de Kürdistan ve Lazistan yoktur.Bundan sonra da olamayacaktır.Olması yönünde heveslenenler varsa karşılarında daima Milliyetçi-Ülkücü Hareketi bulacaklardır. Sözümüzden dönmedik, sevdamızdan ödün vermedik,özümüzün öğütülmesine müsaade etmedik.Dünden bugüne duruşumuz aynıdır

"MHP MİLLİ BEKAMIZIN AMANSIZ SAVUNUCUSUDUR"

Özellikle ifade etmek istediğim bir başka konu ise şudur:Milliyetçi Hareket Partisi milli bekanın amansız savunucusudur. İlkelerimizden tavizimiz düşünülemeyecektir. Ülkülerimizden kopmamız akla bile getirilemeyecektir. Duruşumuz sağlam, mayamız temiz, fikriyatımız köklü ve güçlüdür.

EL Mİ YAMAN İSTANBUL MU YAMAN ANLAYACAKLARDIR"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, şahsı ve partisiyle ilgili spekülasyon yapan çevreleri 'iftiracı' olarak niteleyerek şu ifadelere yer verdi:

İşi gücü bırakıp şahsım ve partimizle ilgili spekülasyon yapan müfteri korosuna en iyi cevap 23 Haziran’da sandıkta verilecektir. Bunların, yaşarmayan gözleriyle, kızarmayan yüzleriyle mağlubiyet yaşayacakları günler çok yakındır. El mi yaman İstanbul mu yaman anlayacaklardır.



Dış politikadaki gelişmelere de değinen Bahçeli, mesajlarında şu ifadeleri kullandı:

"KIBRIS TÜRKLÜĞÜ YALNIZ DEĞİLDİR"

Kıbrıs Türklüğü yalnız değildir, Doğu Akdeniz asla peşkeş çekilmeyecektir. Kıbrıs Türklerini yok saymak, tarihsel haklarını gaspa teşebbüs ve tevessül etmek uluslararası hukuku çiğnemek, Türkiye’ye meydan okumaktır. Ülkemiz bu barbarca ve barış karşıtı hamleleri göğüsleyecek güç ve yeterliliktedir.

