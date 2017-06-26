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26 Haziran 2017 Pazartesi 19:01

Devlet Bahçeli hükümeti OHAL konusunda uyardı; Devam etmeli

Bahçeli , bayramlaşma töreninde konuştu. OHAL çıkışında bulunan Devlet Bahçeli, FETÖ ile mücadelenin önemine değinerek "OHAL devam etmelidir" dedi.

Devlet Bahçeli hükümeti OHAL konusunda uyardı; Devam etmeli
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Devlet Bahçeli hükümeti OHAL konusunda uyardı; Devam etmeli

Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Başkanı Devlet Bahçeli, FETÖ ile mücadeleye dikkat çekerek "OHAL devam etmelidir" dedi


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , bayramlaşma töreninde konuştu. OHAL çıkışında bulunan Devlet Bahçeli, FETÖ ile mücadelenin önemine değinerek "OHAL devam etmelidir" dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları;

"Türkiye, Parlamanter demokrasiden, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş sağlamıştır. Referandumun halkımız tarafından kabulü ile bu yasallaşmış, şimdi uygulama aşamasına geçilmiştir. TBMM'nin verimli çalışabilmesi için içtüzük üzerinde bir uzlaşı sağlamak suretiyle gerçekleştirilmeli, bunun yanında uyum yasalarına öncelik verilmelidir. Bütün bunlar yapılırken, PKK ve FETÖ terör örgütleri ile mücadele hiçbir şart altında ihmale uğratılmamalı, gevşetilmemelidir. Bir yıla yaklaşan süre içerisinde teşhis konularında çaba sarfedilirken Türkiye'de de çok şeyler olmaktadır."

MHP'NİN OHAL HASSASİYETİ SÜRÜYOR

" 15 Temmuz vahşice bir darbe teşebbüsüdür. Etkisini ortadan kaldırabilmek için OHAL uygulamasına geçilmiştir. OHAL devam etmelidir. OHAL'i özgürlüğe karşıt gibi algılayarak tamamen ortadan kalkmasını isteyenler 15 Temmuz'un tesir alanı üzerinde tarafgir olanlardır. CHP kendisine çeki düzen vermelidir, sözlü sazlı adalet arayışı ile gösteri yapmaya gerek yoktur. Bu anlayışla MHP hassasiyetini korumaktadır. Uyarılara dikkat çekmek istemiyorlarsa kendilerinin bileceği bir iştir. Hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Tekrar bayramınızı tebrik ediyorum. "
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