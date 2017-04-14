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Politika:
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14 Nisan 2017 Cuma 20:18

Dikkat,geçerli ve geçersiz sayılacak oylar

 Pazar günü yapılacak referandum öncesi Yüksek Seçim Kurulu oy kullanacak vatandaşları oylarının geçersiz sayılmamaları için uyardı

Dikkat,geçerli ve geçersiz sayılacak oylar
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Dikkat,geçerli ve geçersiz sayılacak oylar
   Pazar günü yapılacak referandum öncesi Yüksek Seçim Kurulu oy kullanacak vatandaşları oylarının geçersiz sayılmamaları için uyardı.Yüksek Seçim Kurulu resmi internet sitesinden, geçerli ve geçersiz sayılacak oyları paylaştı. Sitede, tercih mührünün nasıl kullanılacağının yanısıra, zarf ve pusulular üzerinde hangi mühürlerin olacağı bilgisini verdiKurulun sitesindeki paylaşımda, oy verme işlemi sırasında yapılabilecek ve bu nedenle geçersiz sayılacak olası senaryolar görselleri desteğiyle anlatıldıYSK oy kullanma işleminde yapılması gerekenleri de şöyle sıraladı:
“Oyunuzu Kullanırken Sandık kurulu görevlisi kimliğinizi alarak seçmen listesinde isminizi bulur ve kontrollerini yaptıktan sonra birleşik oy pusulası, zarf ve mührü size vererek kabinde oyunuzu kullanmanızı ister.Mührü, tercih ettiğiniz alanın dışına taşırmayın. Birden fazla alana mühür basmayın. Birleşik oy pusulasında tercih ettiğiniz alana “TERCİH” mührünü basın ve mührün kurumasını bekleyin. Mühürlediğiniz yer dışta kalacak şekilde oy pusulasını katlayıp zarfa koyun.
Zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imzanızı atın.”





 “ÖNEMLİ: Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasaktır ve cezası bulunmaktadır. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekmektedir.
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Yüksek Seçim Kurulu
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