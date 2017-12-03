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Dilencilik yapan Suriyeliler barınma merkezlerine gönderilecek

Türkiye'de geçici koruma kapsamında bulunan ve uyarılara rağmen dilencilik yapan, sokakta yaşayan Suriyeliler geçici barınma merkezlerine gönderilecek.

Dilencilik yapan Suriyeliler barınma merkezlerine gönderilecek

Türkiye'de geçici koruma kapsamında bulunan ve uyarılara rağmen dilencilik yapan, sokakta yaşayan Suriyeliler geçici barınma merkezlerine gönderilecek.

03 Aralık 2017 Pazar 13:48
Dilencilik yapan Suriyeliler barınma merkezlerine gönderilecek

TBMM(AA) - Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün 2018 yılı bütçe tasarı kitapçığına göre, genel müdürlük merkez teşkilatında 253, taşra teşkilatında bin 298 olmak üzere toplam bin 551 dolu kadro; merkez, yurt dışı ve taşra teşkilatında bin 630 kadro ise boş bulunuyor.

Merkez ve taşra teşkilatında, il göç idaresi müdürlükleriyle kurulması planlanan 36 ilçe müdürlüğündeki personel ihtiyacını karşılamak amacıyla, göç uzman yardımcısı ve il göçmen uzman yardımcısı alımı için sınav düzenlenecek.

Kadrolu personel ve 350 sözleşmeli personel alınacak

Ayrıca KPSS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme işlemleriyle, kadrolu personel ve 350 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Türkiye'den uluslararası koruma talebinde bulunan yabancılara, "Uluslararası Koruma Başvuru/Statü Sahibi Kimlik Belgesi" düzenlenecek. Bu yabancıların genel sağlık sigortası primi karşılanacak.

İhtiyaç sahibi yabancılara yardım yapılacak

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda yer alan, "Muhtaç olduğu tespit edilen başvuru sahibine, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde harçlık verilebilir" hükmü gereğince ihtiyaç sahibi yabancılara yardım yapılacak.

Genel Müdürlüğün Uluslararası Koruma Dairesi Başkanlığı, 81 il göç idaresi müdürlüklerine yılda en az iki kez çalışma ziyaretinde bulunacak. Suriyelilerin yoğun barındığı illerde yaşanan sorunların yerinde tespiti amacıyla yurt içi seyahatler yapacak.

Göç TV kurulacak

Geçici korum kapsamında bulunan ve uyarılara rağmen dilencilik yapan, sokakta yaşayan Suriyeli yabancılar geçici barınma merkezlerine sevk edilecek.

Uyum ve İletişim Daire Başkanlığı, gerçekleştirilen etkinlikler ve yabancılara yönelik bilgilendirici yayınlar ile spotlar paylaşacak. İnternet üzerinden yayın yapılacak bir platform olarak Göç TV kurulacak.

Türkçeyi öğrenmeleri sağlanacak

Genel Müdürlüğün web sitesi; Almanca, Rusça, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, Bulgarca, Yunanca, Arapça ve Farsça dillerine çevrilerek yayınlanacak. Uluslararası koruma altındaki yabancıların Türkçeyi öğrenmelerini kolaylaştıracak daha fazla faaliyet ve kurs düzenlenecek.

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