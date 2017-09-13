Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 30°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
109093
ALTIN
147.125
DOLAR
3.4458
STERLİN
4.5654
EURO
4.1131
Galatasaray'ın net borcu 2 milyar 521 milyon lira
Galatasaray'ın net borcu 2 milyar...
Transfere 4,71 milyar dolar harcandı
Transfere 4,71 milyar dolar harcandı
UEFA'dan iki maça soruşturma
UEFA'dan iki maça soruşturma
Medipol Başakşehir ilk peşinde
Medipol Başakşehir ilk peşinde
Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Tüm engelleri kaldırarak Çin gibi büyük bir piyasaya giriyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'den Çin'e tarım ürünleri ihracatının önündeki engellerin kalktığını belirterek, "Tüm engelleri kaldırarak, Çin gibi büyük bir piyasaya giriyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Tüm engelleri kaldırarak Çin gibi büyük bir piyasaya giriyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'den Çin'e tarım ürünleri ihracatının önündeki engellerin kalktığını belirterek, "Tüm engelleri kaldırarak, Çin gibi büyük bir piyasaya giriyoruz." dedi.

13 Eylül 2017 Çarşamba 16:10
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Tüm engelleri kaldırarak Çin gibi büyük bir piyasaya giriyoruz

ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından, TOBB'un desteğiyle ANFAŞ Antalya Fuar Merkezi'nde düzenlenen 8. Yöresel Ürünler Fuarı'nın (YÖREX) açılışı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekil Mesut Kocagöz, ATB Başkanı Ali Çandır, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, törende yaptığı konuşmada, YÖREX'e katılımcı sayısının ve fuarın kalitesinin yıldan yıla arttığını söyledi.

Fuarı uluslararası niteliğe kavuşturmak istediklerini belirten Çavuşoğlu, "Uluslararası fuar olması demek dünyanın her yerinden firmaların gelip, burada stant açması demek değildir. Uluslararası fuar olması demek, Türkiye'nin her yerinden burada sergilenen ürünlerin dünyanın her yerine pazarlanması demektir. Elbette KKTC'den ve bazı kardeş ülkelerden de stantlar gelip, kurulabilir. Bunu yapabilmek için dünyanın her yerinden alım heyetleriyle üreticilerimizi ve ürünlerimizi buluşturmamız lazım." diye konuştu.

"Çin'e tarım ürünlerimizin ihracatının önündeki engeller kalkıyor"

YÖREX'in de uluslararası boyuta taşınması için bakanlık olarak elinden geleni yapacağını ifade eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Tarım ürünlerinin yurt dışına ihracatında da ciddi artış var. Antalya'daki, Türkiye'deki rakamlar ortada. Demek ki bir taraftan kalite, üretim artıyor, bir taraftan coğrafi işaret dahil markalaşma süreci hızlı şekilde devam ediyor. Üreticilerimize çağrıda bulunmak istiyorum. Artık Çin'e tarım ürünlerimizin ihracatının önündeki engeller kalkıyor. Bu sene, kiraz mevsiminin sonuna doğru kiraz ürünleriyle ilgili engeller kalktı. Şimdi bazı meyvelerle ve süt ürünleriyle ilgili engeller de kalkıyor. Tüm engelleri kaldırarak, Çin gibi büyük bir piyasaya giriyoruz. Özellikle bu ürünlerin, yani kiraz gibi benzeri ürünlerin Türkiye'de üretiminin artırılmasında fayda var. Burdur ve Ispartamıza güzel haberi vermek istedim."

"Dış politikada dostun sayısını artırmak önemli"

Dış politikayla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Dış politikada dostun sayısını artırmak, düşmanın sayısını azaltmak önemlidir. Elbette tüm dünyada söz sahibi olmak her ülkenin hayalidir. Biz de Türkiye olarak son 15 yılda bunu başardık, başarıyoruz." dedi.

Dün 2 Pakistan ve Katar Dışişleri Bakanlarını ağırladığını, yarın Fransa ve Kuveyt Dışişleri Bakanlarını misafir edeceklerini, cuma günü de Katar Emiri'nin geleceğini belirten Çavuşoğlu, "İki gün sonra New York'a gidiyoruz, Genel Kurulda yoğun temaslarımız olacak. Türkiye'nin sesini her yerde olduğu gibi orada da Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber duyuracağız." diye konuştu.

Muhabir: Ayşe Yıldız

Anahtar Kelimeler:
ÇinMevlüt çavuşoğluTOBBTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Yıldırım'ın Pakistan Dışişleri Bakanı Asıf'ı kabulü
Başbakan Yıldırım'ın Pakistan Dışişleri Bakanı Asıf'ı kabulü
CHP'li Gök'ten Danıştay'a başvuru
CHP'li Gök'ten Danıştay'a başvuru
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Ambargoyu doğru bulmuyoruz
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Ambargoyu doğru bulmuyoruz
Başbakan Yıldırım: TÜLOMSAŞ'ın bağımsızlığımıza yönelik çalışmalara büyük katkısı var
Başbakan Yıldırım: TÜLOMSAŞ'ın bağımsızlığımıza yönelik çalışmalara büyük katkısı var
Başbakan Yıldırım: Söğüt ruhu 15 Temmuz'da tekrar dirilmiştir
Başbakan Yıldırım: Söğüt ruhu 15 Temmuz'da tekrar dirilmiştir
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Bizim milliyetçiliğimiz lafla değil eylemledir
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Bizim milliyetçiliğimiz lafla değil eylemledir
Başbakan Yıldırım: Aziz milletimiz bugün de demokrasisine sahip çıkmaktadır
Başbakan Yıldırım: Aziz milletimiz bugün de demokrasisine sahip çıkmaktadır
DSP Genel Başkanı Aksakal: DSP örgütleri küllerinden doğuyor
DSP Genel Başkanı Aksakal: DSP örgütleri küllerinden doğuyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim