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'Dünyanın en büyük 10 projesinden 6'sı Türkiye'de yapılıyor'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, "Son 4-5 yıl içerisinde dünyada en büyük 10 projeyi tespit etmişler, 6'sı Türkiye'de yapılıyor. Bu Türkiye'nin büyüdüğünün alameti değil mi? Ne olur bu ülkenin insanlarına güvenin." dedi.

'Dünyanın en büyük 10 projesinden 6'sı Türkiye'de yapılıyor'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, "Son 4-5 yıl içerisinde dünyada en büyük 10 projeyi tespit etmişler, 6'sı Türkiye'de yapılıyor. Bu Türkiye'nin büyüdüğünün alameti değil mi? Ne olur bu ülkenin insanlarına güvenin." dedi.

31 Mart 2018 Cumartesi 21:13
'Dünyanın en büyük 10 projesinden 6'sı Türkiye'de yapılıyor'

KAYSERİ

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yeni Derslik Kompleksi'nin temel atma töreninde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayserili hayırseverlerin birçok konuda hayır yaptığını, en önemlilerinin ise eğitim alanında olduğunu dile getirdi.

Özhaseki, Erciyes Üniversitesinde birkaç bina hariç tamamının hayırseverler tarafından yapıldığını aktararak, "Allah Kayserili hemşehrilerimizden razı olsun. Hepsi bir hayır işi olduğunda koşa koşa geliyorlar. Adeta hayır işlerinde yarışıyorlar. Helal kazançlarını, helal işlerde harcıyorlar. Bugün kanserli çocukların tedavisi için temelini atacağımız hastaneyi de yine hayırseverlerimizin katkılarıyla yapacağız. Allah hepsinden razı olsun." diye konuştu.

Son birkaç yıl içerisinde Türkiye'nin başından geçen hadiselerin cumhuriyet tarihi boyunca geçmediğine dikkati çeken Özhaseki, şöyle devam etti:

"Ülkemizin başına gelenler, dışarıda da hiçbir batılı ülkenin başından geçmiş değil. Son 3 yıl içerisinde içeride PKK gibi bir bela örgütle müthiş bir mücadele ortaya koyduk. Türkiye temizlendi. Dağlarda, sağda, solda tek tük uzantıları kaldı. Halktan tamamen koptular, alan hakimiyetini yitirdiler, dışarıdakilerin destekleriyle adeta bir ordu kurdulardı ama tamamen bu bitti. Sonra yurt dışında bir operasyon yapıyoruz, ülkemizin güvenliğini sağlama almaya çalışıyoruz. Yurt dışındakiler, artık bu taraflarda bir plan yapacağı zaman, buralarda haritalar çizeceği zaman 'Türkiye ne der' diye gözümüze bakıyor. Bundan birkaç sene evvel gözümüze bakmazlardı. 'Türkiye ne diyor' demezlerdi hatta içeride şiddeti artırırlar biz içeriye yöneliriz, onlar dışarıda her istediklerini yaparlardı. Taktik çok kaba ve belliydi."

"Ne olur bu ülkenin insanlarına güvenin"

Bakan Özhaseki, yurt dışında terör unsurlarına karşı çok ciddi bir operasyon yaptıklarını belirterek, "Aslanlarımız, yavrularımız orada bir tek sivilin burnunu kanatmadan bu operasyonu gerçekleştirdi. Aylarca yaptıkları hazırlıkları başlarına geçirdik ve dünyada tüm insanlık alemi, orduları, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ordusunu gıptayla izliyorlar." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin tüm bu başından geçen zorluklara rağmen dimdik ayakta kalmayı başardığının altını çizen Bakan Özhaseki, şu değerlendirmede bulundu:

"Şimdi bunları yaşayan bir ülkenin biraz zaafa düşmesi lazım. Hele hele biz bu mücadeleyi verirken Batı'nın da bize acayip bir şekilde tavrı var. Ekonomik olarak boğma hareketi var, bunun da altından kalkıyoruz. Bunlar neticesinde bizim düşeceğimizi, zorda kalacağımızı düşündükleri halde son bir yıllık büyüme rakamımız belli oldu. Hasedinden kuduruyorlar, bir sürü laflar söylüyorlar, lafı geveliyorlar, 'kime nasıl yansıdı ki' diyorlar. Devlet koca koca inşaatlar yapıyor. Açılışlar yapıyoruz. Herkesin giydiği kıyafete, bindiği arabaya, bulunduğu konuma yansıyor. Son 4-5 yıl içerisinde dünyada en büyük 10 projeyi tespit etmişler, 6'sı Türkiye’de yapılıyor. Bu Türkiye'nin büyüdüğünün alameti değil mi? Ne olur bu ülkenin insanlarına güvenin. Bu ülke büyüdükçe sevinin, hasetliğinizden kudurmayın. Bazıları çıldırıyor adeta. Partiye, hükümete muhaliflik olabilir ama ülkeye muhaliflik olmaz."

Muhabir: Murat Asil

Anahtar Kelimeler:
Politika
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