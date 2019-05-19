Ekrem İmamoğlu, 3 kez dinledim ama anlamadım

31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından seçimleri kaybeden AK Parti'nin, YSK yoluyla yeniden İstanbul'u seçime götürme süreci konusunda vatandaşı ikna etmek için kullandığı argümanlar siyasilerin eleştiri konusu haline geldi. YSK'nın iptal gerekçesinın sandık kurulu başkanları ve sandık kurulları içinde devlet memurları dışında kimselerin olduğu gerekçesini unutan AK Parti, 4 oydan birinin çalındığı iddiasını doğru temele bir türlü oturtamadı. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım'ın dün yaptığı konuşma sırasında "Sandık kurulu görevlilerinin bize oy vereceğini düşündüğü kişilere kasten büyükşehir oy pusulası vermediğini tesbit ettik' sözleri bugün CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na soruldu.

Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım 'ın AK Partili görünümlü seçmene İBB oy pusulası verilmediği iddiasına gülerek cevap verdi: Bir defa dinledim, anlamadım. Bir defa daha dinledim… Samimiyetle söylüyorum bir daha dinledim. Pozitif bilimle uğraşan, mühendislik yapan birinin ben ne söylediğini anlamadım.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçilen ama AK Parti'nin itirazları doğrultusunda seçimin iptal edilmesiyle mazbatası elinden alınan CHP'li Ekrem İmamoğlu, Samsun'daki 19 Mayıs etkinliklerine katıldı.

Atakum sahilinde halkla buluşup Belediye Başkanı Cemil Deveci ile bir araya gelen İmamoğlu, basın mensuplarını sorularını Karadeniz manzarası eşliğinde yanıtladı.

Gazeteciler, AK Partili rakibi Binali Yıldırım'ın sandık kurulu başkanlarının seçmenin dış görünüşüne göre AK Partili görünümlü vatandaşlara İBB oy pusulası vermediği iddiasını gündeme getirdi.

"Bir defa dinledim, anlamadım. Belki anlamadım dedim bir defa daha dinledim… Samimiyetle söylüyorum sonra sabah bir daha dinledim. Tam üç kez dinledim" karşılığını veren İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Pozitif bilimle uğraşan, mühendislik yapan birinin ben ne söylediğini anlamadım. Bir de hani daha önce soyadına göre seçmen görüşünü ortaya koyan. Şimdi daha da şaşırıyorum. Yüzünden, duruşundan, yürüyüşünden AK Partiliymiş bu teze göre. Üzüldüm yani… Nokta!"

Gazeteciler, Erdoğan’ın dün geceki iftarda sarf ettiği şu sözlerle ilgili sorular da yöneltti:

"(Öğrenci akbilinin 85 liradan 40 liraya indirilmesine dair) 19 gün İBB başkanı olduk diye hava attınız, bunun sözünü daha önce vermiştiniz 19 gün içinde niye bunu yapmadınız? Hemen veri kontrollerini yapmaya başladılar. Bu da FETÖ örgütünün uygulamalarıdır. Beyefendi Samanyolu'nda çalıştığı için oradan biliyor veri kontrolüdür. Talimatı verilen yerler var. Getirseydin Meclise, suyu da çıkarsaydın. Biz 65 yaş üstüne biz belli saatlere kadar ücretsiz paso uygulaması yaptık, benim belediye başkanlığım döneminde. Dini bayramlarda köprüler, otoyollar ücretsizdir. Tereciye tere satıyorlar. Tüm İstanbullular için, öğrencilerimiz için hayırlı olsun."

Bunun üzerine İmamoğlu şunları söyledi: