Erdoğan "Bu olay bir provokasyondur"

"TÜRK-RUS İLİŞKİLERİNE AÇIKÇA BİR PROVOKASYONDUR"

Açıklamasında Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’un alçakça ve hunharca katledilmiş olmasını nefretle kınadı.Ülkemizde görev yapan diplomatlar arasında müstesna bir yeri olduğunu belirttiği Karlov ile bir hafta önce Külliye’de görüştüklerini belirten Erdoğan şöyle devam etti.”Diplomatlar arasında müstesna bir yeri olan Karlov,bir hafta önce Külliyeye geliş ve orada da kendileri ile Türkiye-Rusya-Tataristan ilişkilerini görüşme fırsatı olmuştu.Bu akşam sayın Putin ile bu olayı değerlendirme fırsatımız oldu.Olayı başından beri gerek şahsım,gerekse başbakanımız,gerek bakanlarımız yakından takip ediyoruz.Bu süreç içinde ülkem ve milletim adına Rusya Federayonu Devlet Başkanı sayın Putin’in şahsında tüm Rus halkına taziyelerimi özellikle iletmek istiyorum.Bu bir provokasyondur.Ama bu provokasyona gelmeyecek kadar Rusya ve Türkiye irade sahibidir.Olayın tüm boyutlarıyla araştırıldığını ve araştırılacağını vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Bu saldırıyı ülkemizdeki Rusya Federasyonu Büyükelçisi nezdinde özellikle Türkiye’ye, Türk Devletine ve Türk Milletine karşı yapılmış bir saldırı olarak değerlendiriyorum. Ve bu, Türk-Rus ilişkilerine yönelik açık bir provokasyondur. Bu gerçeği Rus dostlarımızın da gördüğüne eminim. Şu anda Halep meselesi başta olmak üzere Suriye'deki insani krizin çözümü noktasında Rusya ile aramızdaki ilişkilerin çok ciddi bir dayanışma içerisinde yürütülmüş olması, Halep'teki zulmü durdurmak için ortaya koyduğumuz dayanışma, oradaki mazlumların İdlip'e çıkarılması, hatta hatta gerekirse ülkemize taşınma noktasında atılmış adımlar Rusya ile Türkiye dayanışmasının bir ürünüdür. Bunu tabii devam ettirmekte de kararlılığımız var. Olayın ardından Sayın Putin ile yapmış olduğumuz görüşmede, bunun bir provokasyon olduğu noktasında hemfikiriz ve burada herhangi bir ihtilaf da söz konusu değildir."Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan sonraki sürece yönelik şu değerlendirmelerde bulundu:"Bundan sonraki sürece yönelik şu anda bu akşam Moskova'ya inen Mevlüt Çavuşoğlu arkadaşımız oradaki dışişleri bakanları olarak, Suriye’deki gelişmeleri birlikte ele alıp burayı nasıl bir an önce tekrar bir barış ortamına dönüştürebiliriz bunun çalışmaları yapılıyor. Bizler bu akşam, Sayın Başkan Putin ile mutabık kaldığımız gibi bu adımları atacağız, ortak soruşturma komisyonunu kuracağız. Şu anda zaten bütün Rusya’ya ait başta büyükelçilik, başkonsolosluklar olmak üzere buralardaki güvenlik tedbirleri artırılmıştır ve sürece yönelik atılması gereken adımlar atılıyor ve hastanede özellikle Karlov ile ilgili bütün atılacak adımlar bu konuda ailesiyle görüşmeler yapılmak suretiyle yapılmaktadır. Bir an önce buradaki işlemler de bitirilerek Sayın Karlov'u Rusya'ya göndereceğiz. Bu konuda irtibatlarımız karşılıklı olarak devam edecek."