Erdoğan'ın sağlık durumu; Bayram Namazı sırasında rahatsızlandı

"ÇOK ÇOK ÇİRKİN BİR YAKLAŞIM"

"ARKASINDA NAMAZ KILIYORDUK BİR ANDA FENALAŞTI"

, bayram namazı için geldiği Mimar Sinan Camii'nde kısa süreli rahatsızlık geçirdi.bayram namazı için Kısıklı'daki konutundan çıkarak Ataşehir'deki Mimar Sinan Camisi'nde bayram namazını kıldı. Ardından açıklama yaptı:"Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. İslam dünyasının birliğine beraberliğine vesile olmasını temenni ediyorum. Bugün özellikle şekere dayalı bir tansiyon dengesizliği geçirdik. Hamdolsun kısa sürede toparlandı. Şu anda iyi bir konumdayım. Programımıza 3'te Haliç Kongre Merkezi'nde devam edeceğiz.""Birliğimiz, beraberliğimiz bizim için çok çok önemli. İnşallah dünya barışı, İslam dünyasının dini bayram olarak çok çok önemsediği bu bayramımız, inşallah bir milat olacaktır. Temennimiz, duamız, bununla birlikte alem-i İslam'da yeni bir dönemin başlangıcına vesile olsun istiyoruz. Zira tüm İslam dünyasında adeta bir parçalanma, bir bölünme havası estirmek isteyenler var. Temenni ediyorum ki bunlar, Ramazan Bayramı ile birlikte çok daha farklı bir uyanışa vesile olacaktır.""Bir defa konuyla ilgili şu anda Katar'ın 13 maddeye yönelik tavrını, Türkiye olarak biz hem takdir ediyoruz hem benimsiyoruz. Takdir ediyoruz, bir defa bu 13 maddeyle ilgili yaklaşımı biz uluslararası hukuka aykırı buluyoruz. Zira devletler arası hukukta ülkelerin egemenlik haklarına bu denli bir saldırı olamaz. Burada adeta bir devletin egemenlik haklarına saldırı söz konusu ve bir devletin kendi tasarruf alanına girecek kadar bir ileri gidiş söz konusu. Böyle bir şeye kalkıp da onların diliyle bakmak, yaklaşmak bana göre çok çok yanlış. Hele hele Türkiye'nin 2014 itibarıyla savunma iş birliği yapmış olduğu Katar'la attığı bu adıma müdahil olmak çok çok çirkin bir yaklaşım."Erdoğan'ın rahatsızlığına tanık olan vatandaşlardan biri, "Tokalaştıktan sonra oturdu. Şoförünün içeriye girdiğini gördüm. Gayet normaldi. Sonra aşağıya aldılar 15-20 dakika. Şu an da gayet iyi. Oturuyordu kendisi, bir sıkıntısı yoktu" dedi.Yine camiden çıkan bir kişi ise, "Cumhurbaşkanı sohbeti dinlemeye geldi. Sonra yavaşça yere yattı. Sonra ilk müdahale burada yapıldı. Sonra dışarıya çıkarıldı" diye konuştu.Erdoğan'ın hemen arkasında bulunduğunu belirten bir kişi ise, "Arkasında namaz kılıyorduk. Bir anda fenalaştı. Herkes ayağa kalktı, yardım etmeye çalıştılar. Sedye ile dışarıya çıkardılar. 5-10 dakika orada tedavi gördü. Namaz daha başlamamıştı" şeklinde konuştu.Bu arada Erdoğan'ın, birazdan camiden ayrılarak Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutuna geçeceği öğrenildi.