Politika:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Ocak 2017 Cumartesi 12:11

Erdoğan Twitter'da dünya liderleri arasında 6.cı oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım platformu Twitter'da en çok takipçisi olan dünya liderleri arasında 6.sırada yer aldı.

Erdoğan Twitter'da dünya liderleri arasında 6.cı oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Erdoğan Twitter'da dünya liderleri arasında 6.cı oldu
   Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım platformu Twitter'da en çok takipçisi olan dünya liderleri arasında 6.sırada yer aldı.Birinci sırada  Barack Obama ABD Başkanlığı görevini devretmesine rağmen zirvede kaldı.  
 Dünya genelinde liderlerin izledikleri politikaları duyurmak ve mesajlarını iletmek için Twitter'ı son dönemde çok daha aktif bir şekilde kullandığı görülüyor. Merkezi New York'ta bulunan küresel halkla ilişkiler firması Burson-Marsteller da 2016 yılında dünya liderlerinin ve hükümetlerinin ne sıklıkla Twitter kullandıklarını belirleyen araştırma yaptı. 
   Çalışmaya göre, Twitter'da en çok takip edilen kişi, başkanlığı kısa süre önce Donald Trump'a devreden eski ABD Başkanı Barack Obama. Obama'nın 2007 yılında seçim kampanyası esnasında oluşturduğu @BarackObama hesabı, 83 milyonu aşkın kişi tarafından takip ediliyor. 
    İkinci sırada Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Twitter'da Obama’nın ardından en etkili ikinci isim olarak dikkati çekiyor. Franciscus'un dokuz ayrı dilde tweet atılan farklı dokuz hesabı bulunuyor. Papa'nın bu hesapları, çoğunluğunu Latin Amerika'dakilerin oluşturduğu 31 milyonu aşkın kişi tarafından izleniyor.
   Üçüncü sırada ise Hint lider Narendra Modi geliyor. Hindistan Başbakanı Modi'nin 26 milyondan fazla takipçisi var. 
   Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. @RT_Erdogan kullanıcı adıyla paylaşımlarda bulunan Erdoğan'ı 9 milyon 810 bin 98 kişi takip ediyor. Erdoğan, bu rakamla takip edilen liderler arasında altıncı sırada yer alırken, hesabın takipçi sayısında her geçen gün artış gözleniyor.
 
Erdoğan, Twitter takipçilerini de yanıtsız bırakmamaya özen gösteriyor. Erdoğan, son olarak, "Engellinin elinden bu kadar gelir. Cumhurbaşkanım resmimi görür inşallah. Sizi çok seviyorum" ifadelerini kullanarak kendi çizdiği resmi paylaşan engelli Gülşah Yağmur Yazıcı'ya resmi hesabından teşekkür etmiş, ardında da Yazıcı'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmişti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanTwitterDünya Liderleri
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Referandum tarihi belli oldu Referandum tarihi belli oldu
Theresa May Türkiye’ye geldi Theresa May Türkiye’ye geldi
 Türkiye'den flaş Yunanistan açıklaması  Türkiye'den flaş Yunanistan açıklaması
 İnsanlar zamanla yaşadıkları şehrin ruhu ile özdeş hale gelir     İnsanlar zamanla yaşadıkları şehrin ruhu ile...
18 mart'ta ilk kazmayı vurmak istiyoruz 18 mart'ta ilk kazmayı vurmak istiyoruz
Bahçeli "cingöz recailerin sayıları belli olsun" Bahçeli "cingöz recailerin sayıları belli...
Yukarı Çık

Referandum tarihi belli oldu
    Ak Parti kurmaylarından edinilen bilgiye göre Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen...

Haberi Oku