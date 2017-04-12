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12 Nisan 2017 Çarşamba 15:25

Evet çıkarsa yanaklarından öpeceğiz

​   Başbakan Binali Yıldırım İzmir’de konuştu

Evet çıkarsa yanaklarından öpeceğiz
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Evet çıkarsa yanaklarından öpeceğiz
   Başbakan Binali Yıldırım İzmir’de konuştu.Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Sivil Toplum Buluşması’nda hemşehri dernekleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi.
  16 Nisan’da yapılacak referanduma ilişkin konuşan Başbakan Yıldırım, “Verdiğiniz kararın başımız gözümüz üstünde yeri var. Bizden şunu beklemeyin; ‘Hayır çıkarsa İzmir’de denize döktüğümüz gibi sevineceğiz.’ Bu laflar bize yakışmaz. Bunu söyleyeni de şiddetle kınıyoruz. Bir de diyorlar ki ‘Evet çıkarsa nasıl Yunan’ı denize döktük, sizi de denize dökeceğiz.’ Biz ‘evet’ çıkarsa onları da çağıracağız, yanaklarından öpeceğiz. Bizim işimiz sevgi. Nefret değil. Bize nefret yakışmaz. Bu millete nefret duyguları yakışmaz. Çünkü biz farklılıklarımızla zenginiz. Bu kampanya döneminde İzmir’in adını iyi kullanmadılar” diye konuştu.
 
 
 
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