Evet dersem linç edilirim,Hayır dersem hapse girerim

Evet dersem linç ederler,Hayır dersem hapse girerim

Financial Times’ta Mehul Srivastava imzasıyla yayımlanan analiz-haber’de iş dünyası ve uzmanların referanduma ilişkin görüşlerine yer veriliyor. İsmi açıklanmayan ünlü bir patron, “Eğer ‘referandumu destekliyorum ama bazı şüphelerim var’ dersem medya bana saldıracak. Eğer referandumu desteklemiyorum dersem hapse gireceğim. En iyisi bir şey söylemeyeyim ve en iyisini umayım” diyor.İşte Srivastava’nın ‘İş dünyası referandumun sakinlik getirmesini bekliyor’ başlıklı yazısının ilgili bölümü: McVities ve Godiva'nın sahibi, kardeşler arasındaki rekabete ilişkin 1 Nisan ruhuna gönderme yapan esprili bir reklam yayınlamıştı. Recep Tayyip Erdoğan'ın partisi AKP'li milletvekillerinden biri reklamdaki ‘Şimdi intikam zamanı' ifadesini darbe girişimine gönderme olarak yorumladı. Şirket reklamla ilgili açıklama yapmaya zorlanırken Yıldız Holding'in hisseleri yüzde 5 düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan anayasa referandumunun onaylanması durumunda istikrar vaat ediyor. Fakat geçen Temmuz ayında ilan edilen olağanüstü halin ne zaman sona ereceğini söylemiyor.Sözcü