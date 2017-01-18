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18 Ocak 2017 Çarşamba 14:14

FETÖ itirafçıları ile ilgili flaş açıklama

   Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan Yargıda Birlik Derneği üyelerini Ak Saray’da ağıladı.

FETÖ itirafçıları ile ilgili flaş açıklama
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FETÖ itirafçıları ile ilgili flaş açıklama

    Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan Yargıda Birlik Derneği üyelerini Ak Saray’da ağıladı.Burada yaptığı konuşmada FETÖ itirafçılarına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan “İçeride olan çok iyi tanıdıklarım var. İtirafçı diyerek ortaya çıkıyorlar. Bunlar gayet iyi aldatmacayı oynuyorlar, doğru konuşmuyorlar” dedi.
   Konuşmasının diğer bölümlerinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ;”yeni anayasa tartışmalarında gündeme gelen ‘kuvvetler ayrılığı’ eleştirilerine ilişkin ise “Yasama, yürütme, yargı erkleri arasındaki ilişkilerin yeniden belirlenmesi kayıp değil Türkiye için büyük kazançtır. Devletin işlerliğinde bir patinaj var. Bunun ortadan kaldırılması lazım. MHP’nin gerçeği görmesiyle değişiklik yolu açıldı. Teşekkür ediyorum” dedi.
   Konuşmasında yargıda yaşanan olaylara da değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adaletin tesis edildiği her yerde huzur,refah ve istikrar hakim olmuştur diyerek “Ülkeme, şahsıma kurulan bazı tuzakları fark etmekte zaman zaman geç kaldık” dedi.  
   Reina saldırganının yakalanmasına ilişkin de konuşan Erdoğan  Türk polisinin ne denli güçlü olduğunu göstermesi açısından  bu olayın önemli olduğunu belirterek “367 garabetinden kapatma davasına kadar olmadık yöntemlerle karşımıza çıktılar. FETÖ yargının içine sızdı. 40 yıllık geçmişi var.FETÖ terör örgütü yargıya verdiğimiz desteği kendi militanlarına yol açmak için kullandı.Hakimler görevlerinde bağımsızdır. FETÖ mensubu hakim ve savcılar görevlerini bu kriterlere uygun olarak mı yapıyordu? Örgütün çıkarları esas alınmıyor muydu? Yargının bağımsızlığı için meseleye daha etkin müdahale edemedik, edemezdik. 17/25 Aralık operasyonu yargıyı ele geçirmeye çalışan bu örgütün kendini açığa çıkarmasının adıdır.Örgüt başaramadığını 15 Temmuz’da gerçekleştirmeye çalıştı. Hâlâ Pensilvanya’daki zat utanmadan ‘bunlar bir senaryodur’ diyor. Biz neyin senaryo olduğunu görüyoruz. İt ürür kervan yürür… Biz yolumuza bakacağız.”dedi.
 
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Anahtar Kelimeler
FETÖ İtirafçılarıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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