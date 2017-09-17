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'FETÖ'yü büyük bir hassasiyetle temizliyoruz'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, 'Yargıda, orduda, kamudaki FETÖ'cüler temizlendi. 40 yıldan beri devletin içine sızmış bu yapıyı büyük bir hassasiyetle temizliyoruz. Devletin içindeki şeytan çıktı.' dedi.

'FETÖ'yü büyük bir hassasiyetle temizliyoruz'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, 'Yargıda, orduda, kamudaki FETÖ'cüler temizlendi. 40 yıldan beri devletin içine sızmış bu yapıyı büyük bir hassasiyetle temizliyoruz. Devletin içindeki şeytan çıktı.' dedi.

17 Eylül 2017 Pazar 20:38
'FETÖ'yü büyük bir hassasiyetle temizliyoruz'

MUĞLA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Yargıda, orduda, kamudaki FETÖ'cüler temizlendi. 40 yıldan beri devletin içine sızmış bu yapıyı büyük bir hassasiyetle temizliyoruz. Devletin içindeki şeytan çıktı." dedi.

Ünal, Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelde düzenlenen, AK Parti Marmaris İlçe Teşkilatı 6. Olağan Kongresine katıldı.

Kongrede konuşan Ünal, AK Parti'nin kurulduğu günden beri fikir, duygu, inanç olarak tarih içinde akıp gelen büyük bir geleneğin temsilcisi olduğunu söyledi.

Büyük bir acı ve üzüntüyle hatırladıkları, milletin adamlarından biri olan Adnan Menderes'in şehadetinin yıl dönümünü anımsatan Ünal, "Necip Fazıl'ın 'Zeybeğim' dediği Adnan Menderes... Adnan Menderes bu milletin sandıkta tecessüm etmiş hayali tasavvuru, seçtiği adamdı. Adnan Menderes'i idam ederek bu milletin iradesini idam ettiler. İdam etmekle yetindiler mi? Yetinmediler. Ailesinden idam ettikleri ipin parasını istediler. 27 Mayıs 1960 darbesi bütün darbelerin anasıdır, tarlasıdır. Öyle bir ihanet gerçekleştirdiler ki bu süreç maalesef devam etti." diye konuştu.

"Milletin adamlarına diktatör dediler hep"

Geçmişte Adnan Menderes'e, Turgut Özal'a diktatör denildiğini, bugün ise bazılarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a diktatör dediğini anlatan Ünal, şunları söyledi:

"Milletin adamlarına 'diktatör' dediler hep. Peki bunların hiç diktatörlere 'diktatör' dediklerini duydunuz mu? Bu ülkede darbe yapan darbecilere 'diktatör' dediklerini duydunuz mu? Duyamazsınız, çünkü demezler. AK Parti denildiğinde sadece parti hatırlamayız. Bir kültürü, inancı, medeniyeti hatırlarız biz. Misyonumuz bu milletin bize verdiği görevi yerine getirmektir. Bu millet kendine yapılanı unutmaz. Bu millet kendi adamını asanı unutmaz. Bu millet hesabını sandıkta görür."

Ünal, 15 Temmuz gecesi milletin devletini ve milletini korumaktan başka bir iş yapmadığını, o gece hiçbir yağma, tek bir hırsızlık olmadığını belirterek, ABD'de kasırga felaketindeki yağmaları hatırlattı.

Geçmiş yıllarda okullarda öğrenciler para toplayıp kara tahtada yazmak için tebeşir aldığını, ailelerin çocukları ısınsın diye okula odun aldıklarını da anımsatan Ünal, "Ne yaptı Recep Tayyip Erdoğan? Geldi bunları düzeltti, gençlerimiz bunları bilmez. Sizce Almanya, Hollanda Türkiye'ye niye düşman? Irkçılar Avrupa'da niye Erdoğan düşmanlığı yapıyorlar? İsviçre'de 'Erdoğan'ı vurun' diye afiş asıyorlar? Türkiye güçlendi, ayağa kalktı bundan yapıyorlar. Peki ey CHP sen niye bütün bunlardan rahatsızsın?" diye konuştu.

"O adalet yürüyüşü değildi, utanç yürüyüşüydü"

CHP'lilerin "Siz 15 Temmuz'da halkı sokağa çağırdınız ya biz de adalet için halkı sokağa çağırıyoruz" dediğini söyleyen Ünal, 15 Temmuz gecesi milletin, ülkeyi ve demokrasiyi darbecilerden korumak için sokağa çıktığını kaydetti. Ünal, "Siz ise darbecilerin olmayan hakkını korumak için adalet yürüyüşü yaptınız. O adalet yürüyüşü değildi, utanç yürüyüşüydü." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Gerçek darbeciler yargılanmıyor" sözünü hatırlatan Ünal, gerçek darbecilerin yargılandığını söyledi. 15 Temmuz gecesi suçüstü yakalananların yargılandığını vurgulayan Ünal, "Yargıda, orduda, kamudaki FETÖ'cüler temizlendi. 40 yıldan beri devletin içine sızmış bu yapıyı büyük bir hassasiyetle temizliyoruz. Devletin içindeki şeytan çıktı. Devletin içindeki kanser hücresi temizlendi. Bunun için senin Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmen lazım. Devletin içindeki temizlikten sonra terörle mücadelemiz nasıl gidiyor farkında mısınız? İnlerine giriyor, mağaralarında yakalıyoruz." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Ak PartiAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir ÜnalMarmarisMuğla
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