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14 Ocak 2017 Cumartesi 13:00

 Gökçek hastaneye kaldırılmadım 

Melih Gökçek hastaneye kaldırıldı haberine cevap verdi.

 Gökçek hastaneye kaldırılmadım 
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 Gökçek hastaneye kaldırılmadım 
Cumhuriyet'in internet sayfasında yer alan haberde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek kalp krizi şüphesiyle Ankara Güven Hastanesi'ne kaldırıldığı haberine Melih Gökçek'ten yanıt geldi.
  Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Twitter'dan yaptığı açıklamada "Cumhuriyet Gazetesi benim kalp krizi geçirdiğimi yazmış.Onlar arzu ettiklerini yazmış.Onları üzecek bir haber vereceğim.Elhamdülillah hiçbir sorunum yok.(Şeker Hariç).Kardeşimin eşi ağır grip nedeniyle Güven'de şu an yatıyor.Ziyarete gitmiştim" dedi.
 



 
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