Gül'ün babası son yolculuğuna uğurlandı

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün babası Ahmet Hamdi Gül son yolculuğuna uğurlandı.91 yaşında hayatını kaybeden baba Gül, Kayseri Cami Kebir'deki cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve bir çok siyasi isim de katıldı.Ahmet Hamdi Gül, Kayseri’de kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı. Abdullah Gül’ün, üzüntüsünden sabaha kadar uyuyamadığı öğrenildi. Annesi Adeviye, erkek kardeşi Macit ve kız kardeşi Hatice Tekelioğlu´nu teselli eden ve sabaha kadar taziyeye gelenleri karşılayıp, yurt içi ve dışından, telefonla arayanlara yanıt veren Gül,dedi.Dün akşam bilinç bulanıklığı, kusma ve solunum sıkıntısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda hayatını kaybeden 91 yaşındaki Ahmet Hamdi Gül’ün cenaze namazı öğle namazına müteakip Cami Kebir’de kılındı.Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bakanlar, AKP Milletvekilleri, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, AKP Genel Başkan Yardımcıları, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve çok sayıda vatandaş katıldı.Cenaze namazının ardından Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, dua okuyarak,dedi.Duanın ardından Ahmet Hamdi Gül’ün cenazesini 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birlikte omuzladı. 91 yaşında hayatını kaybeden Ahmet Hamdi Gül’ün cenazesi şehir mezarlığında toprağa veridi.