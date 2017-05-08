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08 Mayıs 2017 Pazartesi 16:05

Gül'ün babası son yolculuğuna uğurlandı

 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün babası Ahmet Hamdi Gül son yolculuğuna uğurlandı.

Gül'ün babası son yolculuğuna uğurlandı
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Gül'ün babası son yolculuğuna uğurlandı
   11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün babası Ahmet Hamdi Gül son yolculuğuna uğurlandı.91 yaşında hayatını kaybeden baba Gül, Kayseri Cami Kebir'deki cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve bir çok siyasi isim de katıldı.
   Ahmet Hamdi Gül, Kayseri’de kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı. Abdullah Gül’ün, üzüntüsünden sabaha kadar uyuyamadığı öğrenildi. Annesi Adeviye, erkek kardeşi Macit ve kız kardeşi Hatice Tekelioğlu´nu teselli eden ve sabaha kadar taziyeye gelenleri karşılayıp, yurt içi ve dışından, telefonla arayanlara yanıt veren Gül, “Allah herkesten razı olsun. Bizi yalnız bırakmadılar” dedi.
   Dün akşam bilinç bulanıklığı, kusma ve solunum sıkıntısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda hayatını kaybeden 91 yaşındaki Ahmet Hamdi Gül’ün cenaze namazı öğle namazına müteakip Cami Kebir’de kılındı.Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bakanlar, AKP Milletvekilleri, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, AKP Genel Başkan Yardımcıları, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve çok sayıda vatandaş katıldı.
   

   Cenaze namazının ardından Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, dua okuyarak, “Okuduğum ayet-i kerime bütün tabutların üzerine nakşedilmiş Kur’andan bir ayeti kerime. Her insan ölümü tadacaktır, sizler kıyamet gününde dünyada yaptığınız her şeyin karşılığını göreceksiniz. Her kim dünyada ateşten ve cehennemden uzak yaşarsa o kurtulmuştur. Dünya hayatı sadece aldananların metadır. Dünya hayatı ahiretin azığıdır. Cennet tohumunu bu dünyada ektiğimiz bahçedir. Yüce Rabbimiz böyle bir hayat yaşamayı hepimize nasip etsin. Bugün fani alemden baki aleme bir büyüğümüzü, Ahmet Hamdi Gül amcamızı uğurluyoruz. Allah kendisine rahmet eylesin. Yanı başında 14 yaşında gençliğinin baharında Rıza Çağlar evladımızı uğurluyoruz. Allah ona da rahmet eylesin. Allah onun ailesine sabrı cemil ihsan eylesin. Allah bize her namazımızda annemize, babamıza dua etmemizi emreder. İki vazifemiz kaldı. Öncelikle bugün ebediyete uğurladığımız önce Ahmet Hamdi Gül amcamız ve yanındaki Rıza Çağlar kardeşimiz. Her ikisinin de mümin olduğuna şehadet eder misiniz? Haklarınızı helal ediniz” dedi.
   Duanın ardından Ahmet Hamdi Gül’ün cenazesini 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birlikte omuzladı. 91 yaşında hayatını kaybeden Ahmet Hamdi Gül’ün cenazesi şehir mezarlığında toprağa veridi.
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