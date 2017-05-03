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03 Mayıs 2017 Çarşamba 15:28

Hakkında disiplin işlemi başlatıldı

CHP MYK'da Fikri Sağlar hakkında disiplin işlemi başlatılması kararı alındı.

Hakkında disiplin işlemi başlatıldı
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Hakkında disiplin işlemi başlatıldı
CHP MYK'da Fikri Sağlar hakkında disiplin işlemi başlatılması kararı alındı. Tekin Bingöl: Bugünden itibaren olağan kongre sürecimiz başlatılmıştırCHP'de muhalif kanadın önemli isimlerinden Fikri Sağlar, 'Her türlü göreve hazırım' diyerek genel başkanlığa adaylık sinyali vermişti.
 
   Fikri Sağlar,CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu "Parti Meclisi'nde (PM) herhangi bir karar alınmasına izin vermiyor. 6-7 saat tartışıyoruz ancak o, kulağına kim ne fısıldıyorsa kararını ona göre veriyor" diyerek eleştirmişti. Fikri Sağlar şöyle konuşmuştu: "CHP artık karar almak ve uygulamak zorundadır. Karar veremeyenlerin yerine karar vereceklerle yürümek zorundadır. Çünkü artık fedakarlık bitti. Bütün gemiler yakıldı."
CHP OLAĞAN KURULTAYA GİDİYOR 
  CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, Mersin Milletvekili ve PM üyesi Fikri Sağlar hakkında, basında yaptığı açıklamalar nedeniyle disiplin sürecinin başlatılması kararının alındığını bildirdi. CHP MYK'nın bugünkü toplantısında ayrıca olağan kurultay sürecinin başlatılması kararı alındı. Böke'nin ardından açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, "Bugünden itibaren olağan kongre sürecimiz başlatılmıştır. Olağanüstü kurultay tartışması başlatmak doğru değil." dedi.
    MYK sonrası açıklama yapan Tekin Bingöl şunları söyledi:"Bugünden itibaren olağan kongre sürecimiz başlatılmıştır. Olağanüstü kurultay tartışması başlatmak doğru değil. Olağanüstü kurultay yapsak dahi, yıl içinde ikinci bir takvim başlatmak zorundayız. Bu asla gerçekçi değil. Bu örgütlerimizin kesinlikle kabul etmediği bir süreçten gelerek bu kararı aldık. Biz bugün olağan kurultayımızı başlattık. Kongre takvimi tamamlandıktan sonra kurultay tarihini belirleyecek yetkili organımız Parti Meclisimizdir.Önce bahsettiğim işleyişler gerçekleşecek, ardından ilçe kongrelerinden başlayarak, il kongreleri başlayacak.  Önümüzde resmi ve dini bayramlar var, yaz dönemi var. Sıkışık bir takvim yapmamamızın nedeni budur. Bundan önceki kongreler sürecinde bir takım nedenlerle, seçimler nedeniyle örneğin, daraltılmış takvimler uygulamak zorunda kalıyorduk. İşlemlerin gerçekleşmesi için zamana ihtiyaç var. İl kongrelerimizi de eylülün sonlarında hatta ekim ve kasım ayına da sarkabileceğini söyleyebilirim."  
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Anahtar Kelimeler
Fikri SağlarChp
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