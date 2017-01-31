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31 Ocak 2017 Salı 16:31

Hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

   HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
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Hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
   HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.
   Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında 43 yıldan 142 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.
   Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede sanığın terör örgütü PKK/KCK’nın yöneticisi olduğu ve bu kapsamda örgütün “siyasi alan merkezi sorumlusu” olarak faaliyetlerini yürürttüğü belirtildi.
   İddianamede değişik tarihlerde Selahattin Demirtaş’ın katıldığı örgütün yasama organı konumunda olan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) içerisinde  de yönetici sıfatıyla hareket ederek eylem ve işlemlerde bulunduğu kaydedildi.
   Demirtaş’ın üzerine atılı olan “terör örgütü yöneticiliği”,”terör örgütü propagandası yapmak”,”Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası!na Muhalefet”,”halkı kin düşmanlığına alenen tahrik”,””halkı kanunlara uymamaya tahrik  “,”suç işlemeye tahrik” ve “suçu ve suçluyu övme” suçlarından 43 yıldan 142 yıla hapis ile cezalandırılması talep edildi 
 
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HDP Eş BaşkanıSelahattin Demirtaş142 Yıl Hapis İstemi
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