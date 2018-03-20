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Hasan Celal Güzel son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden eski bakanlardan Hasan Celal Güzel son yolculuğuna uğurlandı.

Hasan Celal Güzel son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden eski bakanlardan Hasan Celal Güzel son yolculuğuna uğurlandı.

20 Mart 2018 Salı 15:02
Hasan Celal Güzel son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA (AA) - Ağır akciğer enfeksiyonuna bağlı olarak gelişen solunum yetmezliği nedeniyle 73 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski bakanlardan Hasan Celal Güzel için Hacı Bayram Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törende, Güzel'in eşi Ülker, kızı Emine Elif Güzel Meydanlı ve oğlu Mustafa Veysi taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine, Güzel'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, kabine üyeleri, milletvekilleri, siyasi parti genel başkanları, eski siyasetçiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güzel'in oğlu Mustafa Veysi Güzel ile yan yana saf tutt

Öğle namazının ardından cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Erbaş, Güzel için cemaatten helallik istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Değerli büyüğümüz, ağabeyimiz Hasan Celal Güzel Bey, bir devlet ve siyaset adamı olarak şüphesiz ki bu ülkede görevli olduğu dönemlerde milli, yerli ve vatansever bir vatan evladı olarak hizmetlerde bulundu. Tanıdığımdan bu yana özellikle İslam düşmanlarına, din düşmanlarına fırsat vermedi. Bunu 28 Şubat'ta da 15 Temmuz'da da gördük. Bunu özellikle başörtüsü meselelerinde de gördük. O, dik ve cesur duruşuyla her zaman ülkemizde konumunu bir ilim ve irfan sahibi olarak korudu. Bundan dolayı da gerçekten kendisine hep müteşekkir olduk. Rabbim inşallah taksiratını hasenata tebdil eyler ve mekanını cennet eyler."

Erdoğan, konuşmasının ardından Güzel'in ruhu için Fatiha okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım ile törene katılanların tabutuna omuz verdiği Güzel'in cenazesi defnedilmek üzere Gölbaşı Mezarlığı'na götürüldü.

Muhabir: Mümin Altaş, Ali Kemal Akan

Anahtar Kelimeler:
Hasan Celal GüzelTürkiye
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