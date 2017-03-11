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Politika:
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11 Mart 2017 Cumartesi 18:21

Hava yolundan sonra ,kara yolunu da  trafiğe kapattılar

 Hollanda polisi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan  Kaya'nın, Almanya'dan kara yoluyla Rotterdam'a gideceğinin açıklanmasının ardından Rotterdam yolunu trafiğe kapattı.

Hava yolundan sonra ,kara yolunu da  trafiğe kapattılar
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Hava yolundan sonra ,kara yolunu da  trafiğe kapattılar
  Hollanda polisi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan  Kaya'nın, Almanya'dan kara yoluyla Rotterdam'a gideceğinin açıklanmasının ardından Rotterdam yolunu trafiğe kapattı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun uçağının iniş iznini iptal etmesinin ardından Hollanda'nın Rotterdam kentine kara yoluyla gitme kararı almıştı.    
   Bunun üzerine gideceği konsolosluk yolunun kapatıldığı bildirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçağına iniş izni vermeyen Hollanda’ya tepki gösteren ve tüm programı iptal edilmesine rağmen Hollanda’ya kara yoluyla gideceğini açıklayan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya için Hollanda alarma geçti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu için hava yolunu kapatan Hollanda hükümeti bu kez de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Rotterdam’a gideceği kara yollarına barikat kurdu. Hollanda polisi, Kaya’nın, Almanya’dan kara yoluyla Rotterdam’a gideceğinin açıklanmasının ardından Rotterdam yolunu ve Başkonsolosluk Rezidansı önündeki yolu trafiğe kapattı.
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