Politika:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Şubat 2017 Perşembe 00:27

Hayır çıkarsa iç savaş çıkar demişti: İstifası istendi

Manisa’nın Soma ilçesinde katıldığı bir programda, “Eğer yüzde 50’yi geçemezsek iç savaşa hazır olun” söyleminde bulunan AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem’in istifası istendi.

Hayır çıkarsa iç savaş çıkar demişti: İstifası istendi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Hayır çıkarsa iç savaş çıkar demişti: İstifası istendi

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, il başkan yardımcısı Ozan Erdem’in tepki çeken sözleriyle ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Erdem’in siyaset bilimci sıfatıyla katıldığı Soma’daki konferansta yaptığı konuşmanın, AK Parti’nin görüşlerini yansıtmadığını vurgulayan Başkan Mersinli, “Gittiğimiz her yerde halk oylaması kampanyası içerisinde ‘hayır’ diyenler de ‘evet’ diyenler de olacaktır. Biz, toplumu geren söylemlerden uzak duracağız. Halk oylaması süreci boyunca da ılımlı bir propaganda yürüteceğiz. 16 Nisan’a az bir süre kaldı. ‘Evet’ mi çıkacak, ‘hayır’ mı çıkacak, bunu halkımız tayin edecek. Dolayısıyla Sayın Ozan Erdem'in talihsiz açıklaması teşkilatımızın ve partimizin görüşlerini yansıtmadığı gibi hepimizi de üzmüştür. Bu açıklaması nedeniyle Sayın Ozan Erdem'in istifası istenmiştir.” ifadelerini kullandı.

AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem, dün AK Parti Soma İlçe Gençlik Kolları tarafından Soma Belediye Düğün Salonunda düzenlenen “Büyük ve Güçlü Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sistemi” konulu konferansta yaptığı konuşmada referandumla ilgili olarak, “Size tek bir benzetme yapayım. Eğer yüzde 50’yi geçemezsek ve bu referandum oylamasında başarısız olursak iç savaşa hazır olun. Gerek kendi içimizde gerek kendi dışımızda kartların yeniden karılacağını, yeniden plan masalarının kurulacağını iyi bilelim” ifadelerini kullanmıştı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Hayır çıkarsa Iç Savaş çıkar
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Referandumda hangi parti ne oy kullanacak Referandumda hangi parti ne oy kullanacak
HDP: MHP'lilerle omuz omuza durmaktan onur duyarız HDP: MHP'lilerle omuz omuza durmaktan onur duyarız
CHP AYM’ye gitmeme kararı aldı. CHP AYM’ye gitmeme kararı aldı.
Meral Akşener'e Çanakkale'de salon krizi çıkardılar Meral Akşener'e Çanakkale'de salon krizi...
Bahçeli: Aba altından gösterilen sopalar başlarına inecektir Bahçeli: Aba altından gösterilen sopalar başlarına...
Suikastini örtbas eden FETÖ'cü yakalandı    Suikastini örtbas eden FETÖ'cü yakalandı...
Yukarı Çık

Referandumda hangi parti ne oy kullanacak
  16 Nisan'da Anayasa değişikliği için yapılacak referanduma katılacak partilerin ne oy kullanacaklarını...

Haberi Oku