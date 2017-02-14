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14 Şubat 2017 Salı 14:39

HDP: MHP'lilerle omuz omuza durmaktan onur duyarız

Anayasa Değişikliği öncesi siyasi partilerin tutumları seçmenin kafasını karıştırıyor. HDP ilk kez 'HAYIR' oyu vereceğini duyuran MHP'liler ve AK Parti karşısında yer alacağını duyuran muhafazakar kesimle aynı çizgide birleşiyor.

HDP: MHP'lilerle omuz omuza durmaktan onur duyarız
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HDP: MHP'lilerle omuz omuza  durmaktan onur duyarız

Referandum öncesi HDP'den 'Hayır' oyu vermeye hazırlanan muhalefet partilerine çağrıda bulunarak "Sizlerle amuz omuza durmaktan onur duyarız" açıklaması geldi.
Sırrı Süreyya Önder: Hayır diyen CHP'li de MHP'li de olsa omuz omuza durmaktan onur duyarız
HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, "Yol yakınken, henüz imkan varken gelin savaş odaklı değil çözüm odaklı siyasete tekrar dönelim. HDP, tüm bileşenleriyle bu siyasete katkı sunmaya hazır" dedi
HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, "Direnen, bu zulme 'hayır' diyen CHP'li de olsa, MHP'li de olsa, bizim düşüncemize taban tabana zıt da olsa onunla yan yana, omuz omuza durmaktan ancak onur duyarız." dedi.

Önder, HDP TBMM Grup Toplantısı'nda gündemdeki konuları değerlendirdi.

HDP genelinde, özelde ise Kürtlere, her gün bilerek veya bilmeyerek tekrarlanan bir hakaret olduğunu savunan Önder, "Hayır kampanyasının içinde fazla gözükmeyin." anlayışının tekrarlandığını ve bunun özünde "Kürt'ü insandan saymamanın bir dışa vurumu" olduğunu ileri sürdü.

Partilerinin içinde boykotun tartışıldığı izlenimi oluşturulmaya çalışıldığını ifade eden Önder, "hayır" kampanyasını örgütleyeceklerini söyledi. Önder, "Bir şey tutturmuşlar, 'HDP hayır diyor o halde biz evet demeliyiz.' IŞİD de Allah'a inanıyor siz inanmaktan vaz mı geçeceksiniz?" diye konuştu.

"MİLLETVEKİLLİĞİN DÜŞÜRÜLMESİ İÇİN SÜREÇLER HIZLANDIRILIYOR"

HDP'nin tutuklu milletvekillerinin yargılandığı dosyaların içeriğinin konuşmalardan ibaret olduğunu savunan Önder, HDP eş genel başkanları ve milletvekillerine bir an önce ceza vererek milletvekilliğinin düşürülmesi için süreçlerin hızlandırıldığını, Anayasa Mahkemesinin de yavaşlatıldığını ileri sürdü. Önder, "Direnen, bu zulme 'hayır' diyen CHP'li de olsa, MHP'li de olsa, bizim düşüncemize taban tabana zıt da olsa onunla yan yana, omuz omuza durmaktan ancak onur duyarız." ifadesini kullandı.

Sırrı Süreyya Önder, şöyle devam etti:

"Bu darbeciler neyi yapacaktıysa,ahlakları da dahil hepsini onlardan devraldılar ve hepsini daha ağır bir şekilde yapıyorlar. Darbe de olsa ilk akademiye yönelir ve onları ekmeğinden ederdi. İkinci hedefleri kamu çalışanları olurdu. Bunlar da aynısını yapıyorlar. Bütün bilim insanlarımıza ve aşından edilen bütün kamu çalışanlarımıza gelecek olsun diyorum. O gelecek de 17 Nisan günü gelecektir."

Önder, barış taleplerinin ve ısrarlarının bir aczin ifadesi değil, Türkiye'nin evlatlarına, geleceğine, yarınlarına, ortak vatan inancına duydukları bağlılığın gereği olduğunu ve bundan geri durmayacaklarını dile getirdi.

"ÇÖZÜM ODAKLI SİYAETE TEKRAR DÖNELİM"

Kimsenin barış ısrarı ve taleplerine, "Artık zamanı geçti" dememesi gerektiğini belirten Önder, "Bu çizgi ağır bedeller ödedi ama barış için her türlü fedakarlığı yapma eğiliminden ve kararlılığından bir gün olsun vazgeçmedi. Yol yakınken, henüz imkan varken gelin savaş odaklı değil çözüm odaklı siyasete tekrar dönelim. HDP, tüm bileşenleriyle bu siyasete katkı sunmaya hazır. Biz bu konudaki her türlü rolümüzü oynamaya hazırız. Yaptığınız bu siyasi soykırımdan bir an önce vazgeçmeniz şartıyla biz her türlü çözüm, barış için buradayız. Aynı kararlılıktayız." değerlendirmesinde bulundu.

Anayasa değişikliğinin tek iyi yanının 18 yaşında milletvekili seçilebilme hakkı olduğuna dikkati çeken Önder, "Gençler bizi bağışlasın. Siyaseti bütün kurumlarımızda onlara yetkin bir şekilde yaptırıyoruz. Size verilecek bu hak için dünyanın zulmünü getiriyorlar. Eminim ki en başta gençlik bunu kabul etmeyecektir." dedi.
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