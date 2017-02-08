İki lider telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonla görüştü.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesinde ABD Başkanı Donald Trump, "ABD'nin, stratejik bir ortak ve NATO müttefiki olarak Türkiye'ye desteğini" bir kez daha vurguladı.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki telefon görüşmesinin detayları paylaşıldı.
ABD ile Türkiye arasındaki ilişkinin "yakın" ve "uzun soluklu" olarak nitelendiği açıklamada, "iki liderin, terörün her türlüsüne karşı mücadeleye bağlı olduklarına" vurgu yapıldı.
Açıklamada, "Başkan Trump, ABD'nin, stratejik bir ortak ve NATO müttefiki olarak Türkiye'ye desteğini bir kez daha vurguladı ve Türkiye'nin DEAŞ karşıtı kampanyaya katkılarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti." ifadelerine yer verildi.
Haberturk