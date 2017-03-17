CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Aydın'da sivil toplum kuruluşlarına seslendi. Türkiye'nin ilk kez AKP yönetiminde toprak kaybettiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu "Aydın'ın Bulamaç adası var. Bulamaç adası İngiltere ve ABD belgelerinde bile Türk toprağı olarak geçiyor. Ancak orada başka bir devlet bayrağı dalgalanıyor. İlk kez Türkiye toprak kaybetti arkadaşlar, toprak kaybetti. Hiçbir açıklama yapmıyorlar. Ne kadar iki yüzlüler değil mi? " dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sıklıkla muhtarlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hatırlatarak o da muhtarlara seslendi “Bir sabah uyanacaksınız resmi gazetede bir kararname yayımlanmış muhtarlıklar kaldırılmış. ‘Olur mu muhtarlığı kapatır mı? diyorlar. Yav ben Türkiye Büyük Meclisi’ni kapatıyorum, muhtarlığı mı kapamacağım diyecek.Ben inanıyorum muhtar kardeşlerim çocuğunuz torununuz milletvekili olacak. Size verirleri mi bunu. Manavın çocuklarına mı verecekler. Kimlerin çocukları için milletvekili seçilme yaşı 18’e indiriliyor. Düşünmek gerek” diye konuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasına şöyle devam etti.”Bir sabah uyanacaksınız resmi gazetede bir kararname yayımlanmış muhtarlıklar kaldırılmış.
Bir kişiye yetki veriyoruz Al tepe tepe kullan diyoruz. Böyle bir şey yok. Bunların parti ile alakası yok.Evet oyu kullanmanın vebalı ağırdır. Onu da söyleyeceğim. Hangi mevkide olursak olalım düşünme zamanı. Aklımıza kiraya vermezsek, o düşünüyor benim düşünmeme gerek yok diyorsanız bu doğru değildir.Yeni sistemde başbakanlık yok. Neden yok. Başbakan gelir meclise hesap verir, milletin temsilcilerinden güven oyu ister.
Yeni sistemde güven oyu da yok. O zaman siz milletvekillerini niye seçip gönderiyorsunuz ki. Güven oyu istemeyeceklerse bu vekilleri niye seçip göndereceksiniz.
Kaç bakan olacak. Sayıyı kimse bilmiyor. Hiçbir bakan milletvekili olmayacak. Beklersiniz bir milletvekiliniz bakan olsun diye demi. Hiç bir milletvekili bakan olmazsa bakan yardımcısı olmazsa ne olur, söyleyin ne olur. Bir derdiniz oldu emniyette adliyede orda burda. Sonra vekilini arıyorsunuz tanıdık vekil arıyorsunuz. Gelecek nokta bu.”