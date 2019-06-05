Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
90346
ALTIN
245.480
DOLAR
5.8643
STERLİN
7.2730
EURO
6.5566

İmamoğlu | Onların yürüdüğü akılsız yola girmeyeceğim

İmamoğlu Karadeniz gezisi kapsamında Trabzon'un ardından Giresun'da vatandaşlara seslendi. İmamoğlu 'Neymiş? Yunanmış, Pontusmuş. Allah akıl versin bunlara ya. Ben, onların yürüdüğü akılsız yola girmeyeceğim' dedi.

İmamoğlu | Onların yürüdüğü akılsız yola girmeyeceğim

İmamoğlu Karadeniz gezisi kapsamında Trabzon'un ardından Giresun'da vatandaşlara seslendi. İmamoğlu 'Neymiş? Yunanmış, Pontusmuş. Allah akıl versin bunlara ya. Ben, onların yürüdüğü akılsız yola girmeyeceğim' dedi.

05 Haziran 2019 Çarşamba 23:01
İmamoğlu | Onların yürüdüğü akılsız yola girmeyeceğim

İmamoğlu: Onların yürüdüğü akılsız yola girmeyeceğim



İstanbul'un seçilmiş Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzon'dan sonra Giersun'da da halkla buluştu. İmamoğlu burada vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada "Dertleri, Ekrem'in soyu sopu. Benim ailemin kim olduğunu ben biliyorum. Benim ailemi Trabzon'da da tanırlar, Giresun Görele'de de tanırlar, Türkiye'de de tanırlar. Neymiş? Yunanmış, Pontusmuş. Allah akıl versin bunlara ya. Ben, onların yürüdüğü akılsız yola girmeyeceğim. Sırtımı onlara, yüzümü size döneceğim. Onların hepsini Allah'a havale ediyorum" sözleriyle seslendi. 


Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzon'daki görkemli mitingin ardından Giresun'a doğru yola çıktı. İmamoğlu Trabzon'un Beşikdüzü ve Giresun'un Eynesil, Görele, Tirebolu ve Espiye ilçelerinde kendisini yol boyu bekleyen vatandaşlara kısa konuşmalar yaptı. İmamoğlu'nu taşıyan seçim otobüsü, Trabzon-Giresun arasındaki 1,5 saatlik yolu, yoğun ilgi nedeniyle yaklaşık 5 saatte aldı. İmamoğlu'nu, Giresun şehir merkezinde de binlerce coşkulu vatandaş karşıladı. Atatürk Meydanı, evlerin ve iş yerlerinin balkonlarını, üst geçitleri hınca hınç dolduran vatandaşlar, İmamoğlu'na, "Ekrem Başkan" ve "Giresun seninle guru duyuyor" tezahüratlarıyla sevgi gösterilerinde bulundu. Konuşması sırasında kalabalık arasında ağlayan 2 kız çocuğunu gören İmamoğlu, onları konuşma yaptığı otobüsün üzerine aldı. İmamoğlu, konuşmasını çocuklara sarılarak yaptı. İmamoğlu, özetle şunları söyledi:

"ÇOCUKLARIN ÖRNEK 'EKREM ABİSİ' OLACAĞIM"

"İnsan evine gelir şöyle bir rahatlar, ayaklarını uzatır, içine bir huzur dolar, keyfi yerine gelir ya, ben şimdi Giresun'da mutlu, huzurlu ve keyifliyim. Ben, hepinizin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Mübarek olsun bayramınız. Gençlerle ayrı bir bağım var. Karadeniz'de büyüyen, yetişen, okuyan o güzel gençler, o güzel kızlarımız, yakışıklı delikanlılarımız, onların anne-babalarına söz veriyorum, çocuklarının örnek bir 'Ekrem Abileri' olacağım. Ben, bu güzel coğrafyanın güzel insanlarıyla beraber büyüdüm. Beslendiğim yerdir Karadeniz."

"GİT KARDEŞİM, KARADENİZ'İ GEZ"

"İstanbul'da bir seçim yaşadık. Bir avuç insan, Türkiye'nin demokrasisine sıkıntı verdi. Demokrasimize darbe vurdular. Ama ben, seçilmiş bir belediye başkanı olarak kendime, 'Git kardeşim, gez Karadeniz'e' dedim. Ben, köyüme gittim, aile büyüklerime dua ettim. Köyümün insanlarına, 'Hakkınızı helal edin. Her birinizin bende emeği var' dedim. Herkesin helalliğini aldım. Yola çıkarken, 23 Haziran'a koşarken, şu anda kendimi, 31 Mart öncesinden misli misli güçlü hissediyorum. Şu anda, Giresun'da, şu güzel kalabalığı, sizin enerjinizi, insani bakışınızı gözlerinizden anlıyorum. Kiminiz diyor ki, 'Bu bizim kardeşimiz, canımız, ciğerimiz, hemşehrimiz.' Buradan bakınca gücüm bir kat daha arttı.'Ben, ahlaklı siyaset yapmak için yola çıktım. Seçim süresince tek bir gün kötü söz konuşmadım. Konuşmayacağım. Sizler, ben televizyonlarda konuşurken, çocuklarınızın kulaklarını kapatmasını istemeyeceksiniz. Birileri kötü sözü gelenek haline getirmiş. Birileri işi gücü bırakmış, benimle uğraşıyor. 18 günde bile İstanbul'a hizmet ürettim. Akılcı ve şeffaf bir yönetim olduğumuzu ispat ettik. 18 günlük işleri görünce birazcık çıldırdılar. 18 günde çıldırdılar ya, 1800 günde, 5 yılda onları delirteceğim. Akılları şaşacak."

"ONLARIN YÜRÜDÜĞÜ AKILSIZ YOLA GİRMEYECEĞİM"

"Dertleri, Ekrem'in soyu sopu. Benim ailemin kim olduğunu ben biliyorum. Benim ailemi Trabzon'da da tanırlar, Giresun Görele'de de tanırlar, Türkiye'de de tanırlar. Neymiş? Yunanmış, Pontusmuş. Allah akıl versin bunlara ya. Ben, onların yürüdüğü akılsız yola girmeyeceğim. Sırtımı onlara, yüzümü size döneceğim. Onların hepsini Allah'a havale ediyorum. Dün birisi Trabzon'da diyor ki, 'Terörün kucağında'. Ben, bir tek anamın kucağını bilirim. Anacığım da aşağıda. Bir de milletimin değerlerini iyi bilirim. Ben, bir şehre, İstanbul'a hizmet ederken, o kentin çıkarlarını mutlaka düşünen projeler üreteceğim. Bir de bağlı olduğum değerler var. Türkiye'nin o güzelim Misak-ı Milli sınırlarına, komutanlarına, askerlerine, benim dedeme, sizlerin dedelerine, Topal Osman'a, bayrağına, havasına, suyuna, doğasına, bu ülkenin kuruluş değerlerine, Cumhuriyet'e, demokrasiye, çocuklarımızın dünden bugüne gelip, yarınlara ulaşmasının yolunu açan, bu ülkenin tek lideri Mustafa Kemal Atatürk'e bağlıyım.

İmamoğlu, Giresun'dan da yoğun ilgi nedeniyle ayrılmakta zorlandı. Piraziz'de de İmamoğlu'nun otobüsünün yolunu kesen vatandaşlar, konfetiler ve meşalelerle sevgi gösterilerinde bulundu.

İmamoğlu canlı yayında | İSMEK'i kapatacak mı?
İmamoğlu canlı yayında | İSMEK'i kapatacak mı?
İmamoğlu, sosyal medyada izlenme rekoru kırdı
İmamoğlu, sosyal medyada izlenme rekoru kırdı
İmamoğlu 'Zorla elimizden aldılar, geri alacağız'
İmamoğlu 'Zorla elimizden aldılar, geri alacağız'
Ekrem İmamoğlu, 3 kez dinledim ama anlamadım
Ekrem İmamoğlu, 3 kez dinledim ama anlamadım
Tutuklu FETÖ sanığına İmamoğlu için ifade ver baskısı
Tutuklu FETÖ sanığına İmamoğlu için ifade ver baskısı
İmamoğlu, 'Gülün, bu adamların gülünecek hali var'
İmamoğlu, 'Gülün, bu adamların gülünecek hali var'
İBB'de AK Parti'nin yaptığı 7 ihale iptal edildi
İBB'de AK Parti'nin yaptığı 7 ihale iptal edildi
Binali Yıldırım, Kaybedilmiş seçimi kazanmak için uğraşmam
Binali Yıldırım, Kaybedilmiş seçimi kazanmak için uğraşmam
Son Güncelleme: 05.06.2019 23:32
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğluGiresunTrabzon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan horona durdu vatandaşlar ışık tuttu!
Başkan horona durdu vatandaşlar ışık tuttu!
Devlet Bahçeli | 23 Haziran'da ABD şaşkına dönmeli
Devlet Bahçeli | 23 Haziran'da ABD şaşkına dönmeli
Mini yerel seçim sonuçları belli oldu
Mini yerel seçim sonuçları belli oldu
İstanbul seçimlerini kim kazanır? Son anketler
İstanbul seçimlerini kim kazanır? Son anketler
Ekrem İmamoğlu, 3 kez dinledim ama anlamadım
Ekrem İmamoğlu, 3 kez dinledim ama anlamadım
Bahçeli'den çarpıcı açıklamalar, Galatasaray BM gibi geldi
Bahçeli'den çarpıcı açıklamalar, Galatasaray BM gibi geldi
Kılıçdaroğlu, 'Bu kez daha farklı yeneceğiz'
Kılıçdaroğlu, 'Bu kez daha farklı yeneceğiz'
İBB Başkanını Meclis seçmedi, bakanlık atadı
İBB Başkanını Meclis seçmedi, bakanlık atadı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort