İmamoğlu: Onların yürüdüğü akılsız yola girmeyeceğim





İstanbul'un seçilmiş Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzon'dan sonra Giersun'da da halkla buluştu. İmamoğlu burada vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada "Dertleri, Ekrem'in soyu sopu. Benim ailemin kim olduğunu ben biliyorum. Benim ailemi Trabzon'da da tanırlar, Giresun Görele'de de tanırlar, Türkiye'de de tanırlar. Neymiş? Yunanmış, Pontusmuş. Allah akıl versin bunlara ya. Ben, onların yürüdüğü akılsız yola girmeyeceğim. Sırtımı onlara, yüzümü size döneceğim. Onların hepsini Allah'a havale ediyorum" sözleriyle seslendi.



Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzon'daki görkemli mitingin ardından Giresun'a doğru yola çıktı. İmamoğlu Trabzon'un Beşikdüzü ve Giresun'un Eynesil, Görele, Tirebolu ve Espiye ilçelerinde kendisini yol boyu bekleyen vatandaşlara kısa konuşmalar yaptı. İmamoğlu'nu taşıyan seçim otobüsü, Trabzon-Giresun arasındaki 1,5 saatlik yolu, yoğun ilgi nedeniyle yaklaşık 5 saatte aldı. İmamoğlu'nu, Giresun şehir merkezinde de binlerce coşkulu vatandaş karşıladı. Atatürk Meydanı, evlerin ve iş yerlerinin balkonlarını, üst geçitleri hınca hınç dolduran vatandaşlar, İmamoğlu'na, "Ekrem Başkan" ve "Giresun seninle guru duyuyor" tezahüratlarıyla sevgi gösterilerinde bulundu. Konuşması sırasında kalabalık arasında ağlayan 2 kız çocuğunu gören İmamoğlu, onları konuşma yaptığı otobüsün üzerine aldı. İmamoğlu, konuşmasını çocuklara sarılarak yaptı. İmamoğlu, özetle şunları söyledi:

"ÇOCUKLARIN ÖRNEK 'EKREM ABİSİ' OLACAĞIM"

"İnsan evine gelir şöyle bir rahatlar, ayaklarını uzatır, içine bir huzur dolar, keyfi yerine gelir ya, ben şimdi Giresun'da mutlu, huzurlu ve keyifliyim. Ben, hepinizin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Mübarek olsun bayramınız. Gençlerle ayrı bir bağım var. Karadeniz'de büyüyen, yetişen, okuyan o güzel gençler, o güzel kızlarımız, yakışıklı delikanlılarımız, onların anne-babalarına söz veriyorum, çocuklarının örnek bir 'Ekrem Abileri' olacağım. Ben, bu güzel coğrafyanın güzel insanlarıyla beraber büyüdüm. Beslendiğim yerdir Karadeniz."

"GİT KARDEŞİM, KARADENİZ'İ GEZ"

"İstanbul'da bir seçim yaşadık. Bir avuç insan, Türkiye'nin demokrasisine sıkıntı verdi. Demokrasimize darbe vurdular. Ama ben, seçilmiş bir belediye başkanı olarak kendime, 'Git kardeşim, gez Karadeniz'e' dedim. Ben, köyüme gittim, aile büyüklerime dua ettim. Köyümün insanlarına, 'Hakkınızı helal edin. Her birinizin bende emeği var' dedim. Herkesin helalliğini aldım. Yola çıkarken, 23 Haziran'a koşarken, şu anda kendimi, 31 Mart öncesinden misli misli güçlü hissediyorum. Şu anda, Giresun'da, şu güzel kalabalığı, sizin enerjinizi, insani bakışınızı gözlerinizden anlıyorum. Kiminiz diyor ki, 'Bu bizim kardeşimiz, canımız, ciğerimiz, hemşehrimiz.' Buradan bakınca gücüm bir kat daha arttı.'Ben, ahlaklı siyaset yapmak için yola çıktım. Seçim süresince tek bir gün kötü söz konuşmadım. Konuşmayacağım. Sizler, ben televizyonlarda konuşurken, çocuklarınızın kulaklarını kapatmasını istemeyeceksiniz. Birileri kötü sözü gelenek haline getirmiş. Birileri işi gücü bırakmış, benimle uğraşıyor. 18 günde bile İstanbul'a hizmet ürettim. Akılcı ve şeffaf bir yönetim olduğumuzu ispat ettik. 18 günlük işleri görünce birazcık çıldırdılar. 18 günde çıldırdılar ya, 1800 günde, 5 yılda onları delirteceğim. Akılları şaşacak."

"ONLARIN YÜRÜDÜĞÜ AKILSIZ YOLA GİRMEYECEĞİM"

"Dertleri, Ekrem'in soyu sopu. Benim ailemin kim olduğunu ben biliyorum. Benim ailemi Trabzon'da da tanırlar, Giresun Görele'de de tanırlar, Türkiye'de de tanırlar. Neymiş? Yunanmış, Pontusmuş. Allah akıl versin bunlara ya. Ben, onların yürüdüğü akılsız yola girmeyeceğim. Sırtımı onlara, yüzümü size döneceğim. Onların hepsini Allah'a havale ediyorum. Dün birisi Trabzon'da diyor ki, 'Terörün kucağında'. Ben, bir tek anamın kucağını bilirim. Anacığım da aşağıda. Bir de milletimin değerlerini iyi bilirim. Ben, bir şehre, İstanbul'a hizmet ederken, o kentin çıkarlarını mutlaka düşünen projeler üreteceğim. Bir de bağlı olduğum değerler var. Türkiye'nin o güzelim Misak-ı Milli sınırlarına, komutanlarına, askerlerine, benim dedeme, sizlerin dedelerine, Topal Osman'a, bayrağına, havasına, suyuna, doğasına, bu ülkenin kuruluş değerlerine, Cumhuriyet'e, demokrasiye, çocuklarımızın dünden bugüne gelip, yarınlara ulaşmasının yolunu açan, bu ülkenin tek lideri Mustafa Kemal Atatürk'e bağlıyım.

İmamoğlu, Giresun'dan da yoğun ilgi nedeniyle ayrılmakta zorlandı. Piraziz'de de İmamoğlu'nun otobüsünün yolunu kesen vatandaşlar, konfetiler ve meşalelerle sevgi gösterilerinde bulundu.