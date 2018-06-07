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İnce: Büyük şemsiye altında buluşmak yakışır bize

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, "Büyük şemsiye altında buluşmak yakışır bize, cumhuriyet şemsiyesi. Türk, Kürt, Alevi, Sünni hepimiz bir şemsiyenin altında. Bunu birlikte başaracağız." dedi.

İnce: Büyük şemsiye altında buluşmak yakışır bize

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, "Büyük şemsiye altında buluşmak yakışır bize, cumhuriyet şemsiyesi. Türk, Kürt, Alevi, Sünni hepimiz bir şemsiyenin altında. Bunu birlikte başaracağız." dedi.

07 Haziran 2018 Perşembe 19:55
İnce: Büyük şemsiye altında buluşmak yakışır bize

İnce: Büyük şemsiye altında buluşmak yakışır bize

ISPARTA (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Isparta 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde, meydanları gezerek ekmek, aş, gençler için iyi eğitim, gelecek vaat ettiğini söyledi.

Okulları, köprüleri yıkacağı iddialarının gerçek olmadığını belirten İnce, "O sarayı senin başına yıkarım dedim, sarayı niye yıkayım. O kadar masraf olmuş, oraya ben oturmayacağım gençlere vereceğim" diye konuştu.

Fizik öğretmeni olduğunu, imam hatiplinin de fen liselinin de evladı olduğunu, hepsine iş bulmanın derdinde olduğunu bildiren İnce, ailelerin taleplerine göre din dersini, hadis, siyer ne isteniyorsa seçmeli olarak vereceği vaadinde bulundu.

İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da, cezaevindeki Selahattin Demirtaş'ı da ziyaret ettiğini belirterek, mert olduğunu, yalan söylemediğini kaydetti.

Seçilmesi durumunda, emekliye Ramazan ve Kurban bayramlarında asgari ücret üzerinden maaş vereceğini ifade eden İnce, "Bağıran çağıran değil, gülümseyen bir cumhurbaşkanı, gençlere iş bulan, çocukları kucaklayan bir cumhurbaşkanı olacağım." dedi.

Türkiye'de Türk, Kürt, ülkücü, HDP'li hepsinin kardeşi olduğunu dile getiren İnce, "Büyük şemsiye altında buluşmak yakışır bize, cumhuriyet şemsiyesi. Türk, Kürt, Alevi, Sünni hepimiz bir şemsiyenin altında. Bunu birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

"Çiftçi borçlarının faizini sileceğim"

Cumhurbaşkanı olduğunda çiftçiye mazotu 3 liradan vereceğini, en düşük emekli maaşının bin 500 lira olacağını anlatan İnce, "Emekliler, Ramazan ve Kurban bayramında bir asgari ücret alacaklar. Çiftçi borçlarının faizini sileceğim. Gençler, üniversite öğrencileri, 19 Mayıs'ta, 29 Ekim'de, gençlik ve cumhuriyet karşılıksız bursları alacaksınız." diye konuştu.

Muhabir: Ayşe Yıldız, Mustafa Ünal Uysal

Son Güncelleme: 07.06.2018 17:35
Anahtar Kelimeler:
Politika
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