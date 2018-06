İnce: Her mahalleye bir kreş açacağız

NEVŞEHİR (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Diriliş Meydanı'nda düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik eleştirilerde bulundu.

"Senin apoletlerini sökmezsem ben de Muharrem İnce değilim." diyen İnce, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı beni eleştirirken, masanın birinde 2. Ordu Komutanı oturuyor. Partililer alkışlıyor, bu general de alkışlıyor. Cumhurbaşkanı olduğumda, 30 Ağustos'ta emekliye ilk ayıracağım general o olacak. Bunu yapamazsın, Türk ordusunun düştüğü duruma bakın. Üçte biriniz gitmiş ilkokulu bile bitirmeyen FETÖ'ye diz çökmüşsünüz, bir kısmınız da Erdoğan'ın emrine girmişsiniz, siz siyasi partilerin değil Türk milletinin askerisiniz."

İnce, son günlerde, köprü konusunun da çok dillendirildiğini, bayramlarda Demirel tarafından yaptırılan köprüden ücretsiz, Erdoğan tarafından yaptırılan köprüden ise ücretli geçiş yapıldığını belirtti.

Kendisinin gönüllere köprü yapmak için uğraş verdiğini aktaran İnce, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda gençlerin eğitimine, kadınların ise ekonomik özgürlüklerini elde etmeleri konusuna önem vereceklerini söyledi.

Her yıl on bin öğrencinin yurt dışına gönderileceğini dile getiren İnce, kadınların da iş hayatına yönelmelerini kolaylaştırmak amacıyla çocuklarını bırakabilecekleri mahalle kreşleri yapacaklarını ifade etti.

İnce, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her yıl on bin öğrenciyi yurt dışına göndereceğiz. Gençlerin okulu bitti, krediyi kesmek yok, işe girinceye kadar kredi ödemesi devam edecek. İki kesimle bu seçimi alacağız, gençler ve kadınlar. Şu an Türkiye'de yüz çalışandan 32'si kadın, bunun eşit olması lazım. Kadınların çalışmasında en büyük engel çocuk. O nedenle çocuğun bakımından başlayacağız. Her mahalleye bir kreş açacağız. Slogan şu, çocuk kreşe, kadın işe. Her aileye bir ev, her eve maaş. Erdoğan soruyor, parayı nereden bulacaksın. Ben senin gibi 2 milyar dolara saray yapmayacağım, Suriyelilere 40 milyar dolar harcamayacağım. Ben, Türkiye'yi özgürleştirmek, demokratikleştirmek ve zenginleştirmek için uğraşacağım."

Muhabir: Behçet Alkan