İnce: Kahraman olması siyasete bulaşmasını gerektirmez

ANKARA (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmaları kapsamında Yenimahalle, Keçiören ve Pursaklar ilçelerinde vatandaşlara hitap etti.

İlk olarak Yenimahalle'ye bağlı Batıkent meydanında toplanan kalabalığa seslenen İnce, Türkiye'nin büyük sorunları olduğunu ancak bunların tamamını çözeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır mitingine atıfta bulunan İnce, "Birileri yazmış onu okuyor, Kürt sorunu birilerinin yazdığı metinle çözülmez, camdan çözülmez. Kürt sorununu çözmek için yürekten, ciğerden, candan konuşan birisi lazım." diye konuştu.

İnce, Erdoğan'ın insanlar arasında ayrım yaptığını iddia ederek, şunları kaydetti:

"Sevgiliği Erdoğan, çok iyi biliyorum, sen insanların bir kısmını sevmiyorsun. Alevileri sevmiyorsun, Kürtleri sevmiyorsun, solcuları sevmiyorsun, böyle yapma bu doğru değil. Ama ben bu ülkenin 81 milyonunu seviyorum. 'Muharrem İnce seçilirse imam hatipler kapanıyor.' diyor. Ben üç sene imam hatipde öğretmenlik yaptım, o çocuklara sor bakalım atom fiziğini anlatmadım mı, hafta sonu okulda ücretsiz ders vermedim mi? Bir baba nasıl ki evlatları arasında ayrım yapmazsa bir cumhurbaşkanı da öğrencileri arasında ayrım yapmaz. Fen lisesindekiler de imam hatip lisesindekiler de benim öğrencimdir. Başı açık da başı kapalı da benim öğrencimdir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın prompter harici konuşmadığını ileri süren İnce, "Benim rakibim Erdoğan mı, prompter mi? Türkiye'nin en büyük hatibi promtermiş meğer. Prompter bozulursa reklam alsın araya. Kılavuzu prompter olanın..." diye konuştu. "Genel başkan olamadım ama cumhurbaşkanı olacağım"

İnce, Erdoğan'ın meydanlarda kendisi için "ekonomiden anlamaz çırak" dediğini aktararak, şöyle devam etti:

"Madem ben anlamıyorum, gerçi diplomanı henüz göremedik ama diyelim ki ekonomistsin istediğin bir kanalda, yanına istediğin kadar danışman al, prompterini de al, ben tek başıma geleceğim, ekonomi tartışalım, o yoksa, dış politikayı, sanayiyi, tarımı tartışalım. Ziyarete gittim kendisine başarılar dilemek için, 'Bay Kemal seni harcadı.' dedi. Niye dedim? 'Sen CHP'ye Genel Başkan olacaktın şimdi milletvekili bile olamayacaksın' dedi. Ben de 'Sayın Erdoğan öyle değil, Sayın Kılıçdaroğlu birini harcadı ama beni değil, seni harcadı, çünkü genel başkan olamadım ama cumhurbaşkanı olacağım.' dedim."

"Kahraman olması siyasete bulaşmasını gerektirmez"

Korgeneral Metin Temel'le ilgili sözlerini hatırlatan Muharrem İnce, şunları kaydetti:

"O general bir kahramanmış. Olabilir. Kahraman olması, siyasete bulaşmasını gerektirmez. Kahramanlığına bir ödül verirsin, siyasete bulaştığı için de apoletlerini sökersin. Herkes yerini bilecek. Fevzi Çakmak kahramanda Fevzi Çakmak'tan daha büyük mü kahraman? Fevzi Çakmak Genelkurmay Başkanı, mareşal. Birgün Atatürk'e geliyor 'Şu şu şu bakanın beğenmiyorum yaptıklarını. Bunlar böyle olmamalı.' diyor. Atatürk diyor ki Fevzi Çakmak'a, 'Çok mu merak ediyorsun nasıl yaptıklarını, önce şu üniformanı çıkart, gel bakanları sonra eleştir.' Kural olacak, kural. Memleketin canına okudular. Memlekette kural yok. Devletin çivisi çıktı, şımarık, yalaka bir bürokrasi, hepsi devletin memuru olacak, Muharrem İnce'nin değil. Bunu başaracağız. Umutlarınızı tazeleyin."

Muhabir: Barış Gündoğan, Ali Kemal Akan