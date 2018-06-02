Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
99171
ALTIN
193.398
DOLAR
4.5921
STERLİN
6.1943
EURO
5.3613
Fenerbahçe Doğuş finalde
Fenerbahçe Doğuş finalde
'Beşiktaşlı duruşumuzdan asla taviz vermedik'
'Beşiktaşlı duruşumuzdan asla taviz vermedik'
TFF yönetimi ibra edildi
TFF yönetimi ibra edildi
Lampard, Derby County'yi çalıştıracak
Lampard, Derby County'yi çalıştıracak
A Milli Futbol Takımı Tunus karşısında
A Milli Futbol Takımı Tunus...

İnce: Mağduriyetleri gidereceğiz

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Yemin ettiğim gibi göreve başladığımda, OHAL hemen kaldırılacak. Mağduriyetleri gidereceğiz. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın." dedi.

İnce: Mağduriyetleri gidereceğiz

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Yemin ettiğim gibi göreve başladığımda, OHAL hemen kaldırılacak. Mağduriyetleri gidereceğiz. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın." dedi.

02 Haziran 2018 Cumartesi 20:56
İnce: Mağduriyetleri gidereceğiz

MALATYA (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin yanında bulunan alanda düzenlenen mitingde, Malatya'nın, Türkiye'de iki cumhurbaşkanı çıkaran tek il olduğunu söyledi.

İnce, seçilmesi durumunda kayısıyı mutlaka, alan bazlı desteklemenin içine alacaklarını ifade ederek, göreve gelmesi halinde, ülkede yerli ve milli ürünlerin kullanılacağını dile getirdi.

İnce, şöyle konuştu:

"Yemin ettiğim gibi göreve başladığımda, OHAL hemen kaldırılacak. Mağduriyetleri gidereceğiz. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Türkiye'de projemiz '3B'. Bunlardan birincisi barışacağız. Türk, Kürt, Alevi, Sünni olarak birleşeceğiz, tek şemsiye altında olacağız. İki, ekonomik olarak büyüyeceğiz. Nasıl büyüceğiz? Merkez Bankası bağımsız olacak, kamuda rüşvet olmayacak. Kurallar değişmeyecek, iş adamı yatırım yapmak istiyorsa kuralları bilecek. Ben size fizik öğretmeni olarak söz veriyorum, iyi mühendisler yetiştireceğiz ve büyüyeceğiz. Sonra adil bölüşeceğiz. Finlandiya'da en yüksek emekli maaşıyla en düşük arasındaki fark 2 kat. Türkiye'de 9 kat, olmaz. Bu adaletsizlik."

Emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözeceğini savunan İnce, polis, öğretmen ve hemşirelere de 3 bin 600 ek gösterge vereceklerini sözlerine ekledi.

Muhabir: Emrah Gökmen

Son Güncelleme: 02.06.2018 20:39
Anahtar Kelimeler:
PolitikaMitingMalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çavuşoğlu: Suriye'nin topraklarını istikrara kavuşturacağız
Çavuşoğlu: Suriye'nin topraklarını istikrara kavuşturacağız
İnce: Her mahalleye bir kreş açacağız
İnce: Her mahalleye bir kreş açacağız
Karamollaoğlu: Bir numaralı meselemiz, kucaklaşabilmektir
Karamollaoğlu: Bir numaralı meselemiz, kucaklaşabilmektir
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce: Bu milleti barıştıracağız
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce: Bu milleti barıştıracağız
Çavuşoğlu: Geçmişte afla ilgili çok kötü tecrübelerimiz oldu
Çavuşoğlu: Geçmişte afla ilgili çok kötü tecrübelerimiz oldu
Başbakan Yıldırım: Onların hazmedemediği şey 16 yıllık bu başarı tablosu
Başbakan Yıldırım: Onların hazmedemediği şey 16 yıllık bu başarı tablosu
Bakan Canikli'den İnce'ye 'apolet' tepkisi
Bakan Canikli'den İnce'ye 'apolet' tepkisi
Bahçeli bayramda İstanbul'da olacak
Bahçeli bayramda İstanbul'da olacak

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim