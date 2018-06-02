İnce: Mağduriyetleri gidereceğiz

MALATYA (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin yanında bulunan alanda düzenlenen mitingde, Malatya'nın, Türkiye'de iki cumhurbaşkanı çıkaran tek il olduğunu söyledi.

İnce, seçilmesi durumunda kayısıyı mutlaka, alan bazlı desteklemenin içine alacaklarını ifade ederek, göreve gelmesi halinde, ülkede yerli ve milli ürünlerin kullanılacağını dile getirdi.

İnce, şöyle konuştu:

"Yemin ettiğim gibi göreve başladığımda, OHAL hemen kaldırılacak. Mağduriyetleri gidereceğiz. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Türkiye'de projemiz '3B'. Bunlardan birincisi barışacağız. Türk, Kürt, Alevi, Sünni olarak birleşeceğiz, tek şemsiye altında olacağız. İki, ekonomik olarak büyüyeceğiz. Nasıl büyüceğiz? Merkez Bankası bağımsız olacak, kamuda rüşvet olmayacak. Kurallar değişmeyecek, iş adamı yatırım yapmak istiyorsa kuralları bilecek. Ben size fizik öğretmeni olarak söz veriyorum, iyi mühendisler yetiştireceğiz ve büyüyeceğiz. Sonra adil bölüşeceğiz. Finlandiya'da en yüksek emekli maaşıyla en düşük arasındaki fark 2 kat. Türkiye'de 9 kat, olmaz. Bu adaletsizlik."

Emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözeceğini savunan İnce, polis, öğretmen ve hemşirelere de 3 bin 600 ek gösterge vereceklerini sözlerine ekledi.

Muhabir: Emrah Gökmen